В Ашхабаде состоялся торжественный приём в честь 99-й годовщины Народно-освободительной армии Китая

Посольство КНР в Туркменистане 29 июля 2026 г. провело торжественный приём, посвящённый 99-й годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

История НОАК восходит к легендарному Наньчанскому восстанию 1927 года, когда зародились современные Вооружённые силы Китая. Пройдя почти вековой путь масштабных реформ, технологической модернизации и развития новых родов войск, сегодня армия Китая входит в число сильнейших и наиболее высокотехнологичных в мире, играя ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

На торжественном вечере присутствовали Посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь и Военный атташе при посольстве, старший полковник Хуан Лэй. Туркменскую сторону представлял заместитель министра обороны Туркменистана — начальник Главного управления, полковник Бегмурат Солтанов.

Открывая приём, старший полковник Хуан Лэй подчеркнул неоценимый вклад НОАК в защиту национальной независимости и территориальной целостности страны: «Сегодня китайская армия всегда остаётся опорой в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Наш народ и его вооружённые силы решительно выступают против любых форм сепаратистской деятельности, направленной на так называемую «независимость Тайваня», и отвергают любое вмешательство внешних сил во внутренние дела».

Атташе также выразил готовность своей страны к укреплению стратегического взаимодействия с Туркменистана и содействию формированию китайско-туркменского сообщества единой судьбы.

В ответном слове полковник Бегмурат Солтанов подтвердил высокую заинтересованность туркменской стороны в дальнейшем углублении связей: «Учитывая существующий потенциал и заинтересованность в двустороннем партнерстве, туркменская сторона всегда заинтересована в дальнейшем наращивании продуктивного взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества и военного образования, выстраиваемого с учетом обоюдных интересов двух дружественных стран».

Сотрудничество двух государств уже подкреплено конкретными результатами. По словам Солтанова, за последние годы Министерство обороны Туркменистана заключило ряд важных контрактов и договоров с ведущими предприятиями китайского оборонно-промышленного комплекса, среди которых NORINCO, CATIC, CETC, XINXING и LIDU FIREWORKS.

После завершения официальной части гости провели время за приятным общением, наслаждаясь изысканными блюдами туркменской и китайской кухонь.

Приём прошёл в традиционно тёплой, дружественной атмосфере, став ещё одним ярким свидетельством высокого уровня туркмено-китайского всестороннего стратегического партнёрства. /// nCa, 30 июля 2026 г.

Несколько фото с торжества: