Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членами Группы национальных конных игр «Галкыныш», передает TDH. Встреча состоялась в рамках подготовки к чемпионату мира по конному спорту и конкурсу красоты ахалтекинских скакунов, которые пройдут в Королевстве Нидерландов.

Для организации участия туркменской делегации Постановлением Президента Сердара Бердымухамедова создан Организационный государственный комитет. Его возглавил Аркадаг Бердымухамедов, под контролем и по рекомендациям которого ведется подготовка к предстоящим международным мероприятиям.

В ходе общения Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался не только тренировками и учёбой, но и жизненными целями молодых людей, расспросил об их родителях. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что государство предоставляет все необходимые условия для успешных выступлений коллектива, и выразил уверенность в высоком уровне мастерства и отваги артистов.

Группа «Галкыныш», основанная в 2007 году по инициативе Национального Лидера, состоит из молодых мастеров джигитовки и верховой езды, исполняющих сложные трюки.

Аркадаг Бердымухамедов отметил, что после подведения итогов международных соревнований будут организованы торжества в честь 35-летия независимости Туркменистана. Эта знаменательная дата имеет важное значение в жизни страны. В данном контексте Национальный Лидер выразил уверенность, что в году «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов» на высоком уровне будут проведены мероприятия по коневодству и конному спорту, а выступления Группы «Галкыныш» будут ознаменованы замечательными достижениями. ///nCa, 30 июля 2026 г.