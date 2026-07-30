Сплав спорта, интеллекта и технологий: Астана принимает «Игры будущего – 2026»

29 июля в Астане состоялась торжественная церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026».

С 29 июля по 9 августа Астана впервые станет площадкой проведения международного турнира, объединяющего киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. В этом году планируется участие более 800 спортсменов из 34 стран.

Соревнования в Астане пройдут по восьми дисциплинам – это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.

К участникам церемонии обратился Президент Касым-Жомарт Токаев. Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе «Барыс Арена», стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие официальные лица, сообщает «Акорда».

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев назвал «Игры будущего» сплавом спорта и интеллекта, которые являются «в то же время состязанием между физической силой и интеллектуальным потенциалом».

«Одно другому вовсе не противоречит, а, напротив, взаимно дополняет. В этом глубокий философский смысл предстоящих поединков», – сказал Токаев, отметив, что всемирные игры олицетворяют собой гармоничное, мирное будущее всего человечества.



«Казахстан вместе со всем международным сообществом выступает за мир, безопасность, справедливость и развитие», – подчеркнул Президент.

По мнению Токаева, большой спорт всегда служил важной опорой для синергии разных культур, сближения народов и государств. Поэтому в условиях нарастающих глобальных вызовов такие уникальные проекты, как «Игры будущего», обретают еще большее значение.

Также на церемонии прозвучало видеообращение Президента России Владимира Путина. Он отметил, что Игры Будущего воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру. «Их основная миссия – содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями; человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию», – подчеркнул Путин.

В ходе торжественного мероприятия также выступил генеральный директор «Игр будущего» Дэн Меркли. «Сегодня мы чествуем человеческие амбиции, инновации и дух сотрудничества. Это возможность объединить страны, сообщества и новаторов со всего мира, которых вдохновляет общая вера в то, что будущее создают те, кто открыт новым идеям и готов воплощать их в жизнь», – сказал он.

Затем зрителям были представлены яркое театрализованное шоу и концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. ///nCa, 30 июля 2026 г. (фото – Акорда)



Несколько фото с церемонии: