В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителем премьер-министра Татарстана

Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

Основной темой встречи стали вопросы подготовки и проведения Международного конкурса «Татар кызы», финал которого планируется провести в Туркменистане, сообщает Всемирный конгресс татар.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия государственных органов и организационного комитета, подготовку площадок проведения мероприятий, вопросы приема официальных делегаций и участников, а также культурную программу конкурса.

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества между Республикой Татарстан и Туркменистаном, укреплению культурных связей и сохранению национальных традиций.

Василь Шайхразиев выразил благодарность туркменской стороне за конструктивный подход к организации масштабного международного проекта, подчеркнув, что проведение конкурса «Татар кызы» в Туркменистане станет значимым событием, направленным на укрепление дружбы между народами и популяризацию культурного наследия татарского народа.

В свою очередь, Мяхри Бяшимова отметила готовность туркменской стороны оказывать необходимое содействие в подготовке мероприятия и выразила уверенность, что конкурс пройдет на высоком организационном уровне. ///nCa, 29 июля 2026 г.