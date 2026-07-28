Позиции Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: институциональное развитие вступает в более насыщенную фазу

Эльвира Кадырова и Лилия Жирнова

24 июля 2026 года Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «2028 год — Международный год международного права», соавторами которой выступили 78 государств.

Буквально в эти же дни на заседании Кабинета Министров в Ашхабаде, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов представил приоритетные позиции страны на предстоящую 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре.

Такое совпадение по времени не случайно.

Оно отражает уже сложившийся подход туркменской многосторонней дипломатии: после принятия очередной резолюции ее положения практически сразу интегрируются в повестку следующей сессии Генеральной Ассамблеи как основа для дальнейшей работы. В данном случае речь идет о подготовке Международного форума по международному праву, который планируется провести в 2028 году.

Сопоставление приоритетов Туркменистана, которые будут озвучены на 81-й сессии, с документами, представленными на 80-й (август 2025 года) и 79-й (август 2024 года) сессиях Генеральной Ассамблеи показывает, что внешнеполитический курс страны не столько меняет направление, сколько последовательно развивает уже сформированную архитектуру. К ранее обозначенным приоритетам добавляются новые постоянные институты, специализированные международные площадки и долгосрочные календарные инициативы, при этом базовые внешнеполитические ориентиры остаются неизменными на протяжении нескольких лет.

Что сохраняется

Нейтралитет как проект институционального развития, а не статичная доктрина. На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН тема нейтралитета Туркменистана рассматривалась главным образом через призму международно-правовых документов — резолюций, посвященных годовщине создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также формированию Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.

К 80-й сессии эта тема получила самостоятельное место в повестке Генеральной Ассамблеи — «Нейтралитет во имя мира и безопасности». Итогом стало принятие в мае 2026 года резолюции 80/262 о роли политики нейтралитета — первого документа ООН, утвержденного в рамках отдельного пункта повестки, посвященного нейтралитету. Соавторами резолюции выступили 47 государств.

В приоритетах Туркменистана на 81-ю сессию развитие этой темы приобретает уже не столько политическое, сколько институциональное измерение. Речь идет о создании Университета мира и нейтралитета, а также о проведении консультаций по учреждению Академического центра мира, нейтралитета и превентивной дипломатии при Институте международных отношений МИД Туркменистана. Иными словами, сама концепция нейтралитета остается неизменной, однако теперь она получает собственную образовательную и научную инфраструктуру.

Последовательное развитие транспортной дипломатии. Инициатива по провозглашению Десятилетия устойчивого транспорта (2026–2035 годы) была впервые представлена в виде проекта резолюции на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. В приоритетах на 81-ю сессию она получает логическое продолжение.

В числе инициатив, над которыми продолжается работа, создание Глобального атласа устойчивой транспортной взаимосвязанности, дальнейшая реализация Авазинской программы действий на 2024–2034 годы.

К новым инициативам относятся создание в Туркменистане под эгидой ООН Международного центра по устойчивой торговой логистике и таможенному сотрудничеству, формирование под патронатом ООН трансрегионального транспортного коридора, связывающего Южную и Центральную Азию с Европой через Каспийское море.

Эти предложения поэтапно расширяют уже существующую повестку транспортной дипломатии: каждая новая сессия Генеральной Ассамблеи дополняет ее конкретными практическими инициативами. Эта линия прослеживается как минимум со времени 77-й сессии ГА ООН, когда Туркменистан активно продвигал резолюции по вопросам энергетического и транспортного транзита.

Деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) остается одним из постоянных элементов внешнеполитической повестки Туркменистана на протяжении всех трех рассмотренных сессий Генеральной Ассамблеи. В приоритетах на 81-ю сессию эта линия получает дальнейшее развитие: страна намерена представить новый проект резолюции, посвященный роли Центра. Такой подход соответствует многолетней практике Туркменистана использовать размещение штаб-квартиры РЦПДЦА в Ашхабаде как один из устойчивых инструментов своей многосторонней дипломатии.

Еще одной наиболее последовательной линией преемственности остаются деятельность Туркменистана в качестве члена Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и подготовка к выдвижению кандидатуры в Совет Безопасности ООН. Эти цели практически в неизменной формулировке присутствуют во всех трех документах.

При этом нынешние приоритеты содержат важное отличие. Если в предыдущие годы речь шла лишь о продолжающейся подготовке к участию в выборах, то теперь прямо заявлено, что в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан официально выдвинет свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2031–2032 годов. Таким образом, процесс переходит от этапа подготовки к этапу официального политического заявления.

Что нового

Десятилетие диалога и превентивной дипломатии ООН (2027–2037 годы) — это фундаментально новое предложение, и оно использует точно ту же модель, что и Десятилетие устойчивого транспорта: закрепление десятилетнего статуса в календаре ООН в качестве опоры для целого политического направления. Это применение уже апробированного формата, а не просто продолжение прежней политики.

Группа друзей многосторонности и суверенного равенства государств представляет собой более широкий и универсальный инструмент для формирования коалиций по сравнению с существующей Группой друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Если объединение, посвященное нейтралитету, напрямую связано с конституционным статусом самого Туркменистана, то эта новая предлагаемая группа выстраивает свой призыв вокруг многосторонности и суверенного равенства в целом. Это более широкая платформа, потенциально направленная на привлечение государств, которые менее склонны подписываться под формулировками, специфичными для нейтралитета, но симпатизирует принципам невмешательства и порядка, основанного на центральной роли ООН.

Международный кодекс по мирному использованию искусственного интеллекта в международных отношениях и дипломатии не имеет прецедентов в позициях 79-й или 80-й сессий. Это новое содержательное направление для туркменской дипломатии в ООН, идущее в связке с запланированным экспертным диалогом по цифровой безопасности и этике ИИ в Ашхабаде. Примечательно, что страна не обладает очевидными технологическими или отраслевыми преимуществами в этой сфере, поэтому речь идет не столько о продвижении собственных практических интересов, сколько о попытке участвовать в формировании международной нормативной повестки в области ИИ.

Ашхабадский климатический диалог — это новое предложение по созданию отдельной платформы. В нем сделан явный акцент на устойчивости к засухе и дефициту воды — теме, имеющей прямое отношение к общерегиональным проблемам бассейна Амударьи и Аральского моря в Центральной Азии.

Резолюция о провозглашении 2028 года Годом международного права и связанное с ней предложение о проведении форума в 2028 году представляют собой модель повторного успешного опыта дипломатии. Это механизм провозглашения Международного года по определенной тематике, а прецедент был уже задан Международным годом диалога как гарантии мира в 2023 году. Число соавторов резолюции (78 государств — по сравнению с 47 для резолюции по нейтралитету двумя месяцами ранее) указывает на расширение коалиции, готовой поддерживать инициативы Туркменистана в ООН.

Базовая модель

Спустя три сессии уже отчетливо прослеживается единая логика: в каждом цикле резолюция или декларация, принятая на предыдущей сессии, трансформируется в действующий институт, центр, диалоговую платформу или статус десятилетия, и одновременно на обсуждение выносятся одна-две новые резолюции, закладывающие основу для институционального строительства на следующей сессии.

Практическая реализация Резолюции по нейтралитету (май 2026 года) уже отражается в создании Университета и академического центра; резолюция о объявлении Года международного права формирует обязательства по проведению форума 2028 года еще до открытия самой сессии Генассамблеи.

На этом фоне предложение о разработке Международного кодекса по мирному использованию искусственного интеллекта в международных отношениях и дипломатии выглядит особняком. В отличие от других инициатив, оно не является продолжением ранее принятых решений и представляет собой не очередной этап институционального развития уже существующей повестки, а расширение тематического спектра туркменской дипломатии в ООН.

Станет ли эта инициатива началом новой долгосрочной линии, подобной инициативам в области нейтралитета или устойчивого транспорта, или останется разовым предложением в рамках одной сессии, станет одним из ключевых вопросов, за развитием которых стоит наблюдать в ходе подготовки к 82-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. /// nCa, 28 июля 2026 г.