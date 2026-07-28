Туркменистан и Иран обсудили развитие экономического сотрудничества и работу межправительственной комиссии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 27 июля принял министра дорог и городского строительства Ирана Фарзане Садег Малваджерд, прибывшую в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и транспортной сферах.

Министр передала главе Туркменистана приветствия от Президента Ирана Масуда Пезешкиана, а также отметила, что недавний визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Иран придал дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что переговоры иранской делегации с туркменскими коллегами будут способствовать реализации новых совместных инициатив.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Туркменистан, придерживаясь статуса нейтралитета, тесно сотрудничает с государствами мира и авторитетными международными организациями. Дружественный, взаимоуважительный и доверительный характер присущ взаимодействию с соседними странами.

Туркменистан и Иран поддерживают конструктивный диалог как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, включая ООН.

Особое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что Иран остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. Продолжается развитие взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационной сфере, строительстве, сельском хозяйстве, а также расширяются контакты между представителями деловых кругов двух стран.

Собеседники подчеркнули важную роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, деятельность которой направлена на поиск новых направлений партнерства и реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

В тот же день в Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству — министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра дорог и городского строительства Ирана Фарзане Садег Малваджерд.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках, прежде всего в рамках ООН. Иранская сторона также поздравила Туркменистан с принятием Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Ашхабадом резолюции «Год международного права, 2028», соавтором которой выступила Исламская Республика Иран.

Кроме того, участники переговоров обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия и обменялись мнениями о дальнейшем повышении эффективности работы Межправительственной комиссии как ключевого механизма развития туркмено-иранского партнерства. ///nCa, 28 июля 2026 г.