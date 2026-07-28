eTIR впервые объединил три страны и Каспийское море, усилив транзитный потенциал Среднего коридора

Впервые перевозки с использованием цифровой системы eTIR были осуществлены через Каспийское море между тремя странами — Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Новый формат перевозок позволит повысить эффективность, скорость и безопасность транзита по одному из ключевых маршрутов Среднего коридора, сообщает Международный Союз Автомобильного транспорта (IRU).

Одно из наиболее значительных узких мест на маршруте Среднего коридора, соединяющего Китай и Европу, начинает устраняться благодаря запуску полностью цифровых операций по системе TIR через Каспийское море между Азербайджаном и Туркменистаном с последующим транзитом в Узбекистан.

В восточном направлении пилотная перевозка телевизионного и музыкального оборудования из Азербайджана успешно пересекла Каспийское море на судне, прибыла в Туркменбашинский международный морской порт, после чего проследовала транзитом через территорию Туркменистана и въехала в Узбекистан через пограничный пункт пропуска Фарап.

Маршрут протяженностью более 1 200 километров продемонстрировал практическое применение системы eTIR на международном мультимодальном транспортном коридоре, соединяющем Южный Кавказ и Центральную Азию. Кроме того, эта перевозка стала первой операцией eTIR, объединившей Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан в рамках одной транзитной процедуры.

Одновременно в западном направлении четыре грузовые перевозки, отправившиеся из Туркменистана с хлопком, соками, питьевой водой и кондитерскими изделиями, успешно прошли таможенное оформление на выезд в Туркменбашинском порту. Затем грузы были переправлены паромом через Каспийское море в Бакинский международный морской торговый порт (Алят) в Азербайджане.

Для запуска новых перевозок таможенные органы Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана тесно сотрудничали с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Международным союзом автомобильного транспорта (IRU), а также национальными ассоциациями автомобильных перевозчиков ABADA, THADA и AIRCUZ.

Операции выполнялись с использованием национального приложения eTIR National Application, которое предоставляет таможенным администрациям быстрый и эффективный инструмент для внедрения процедур eTIR. Это позволяет странам использовать преимущества цифровой системы уже на начальном этапе, постепенно интегрируя ее с национальными таможенными информационными системами.

Расширение применения eTIR на маршрутах через Каспийское море стало еще одним важным шагом в цифровизации международных транзитных процедур. IRU ожидает, что это повысит эффективность и безопасность таможенного оформления, а также укрепит транспортную связанность одного из важнейших евразийских транспортных коридоров. ///nCa, 28 июля 2026 г.