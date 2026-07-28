Другая Анталья-древние города и уникальные находки, которые вернули к жизни

Спрос на культурно-исторический туризм во всем мире продолжает расти: современные путешественники все чаще выбирают поездки, наполненные глубоким смыслом и знакомством с аутентичным наследием прошлого. Множество туристов отдают предпочтение именно культурным турам. По прогнозам аналитиков, этот сектор вырастет с 647,5 миллиардов долларов США в 2026 году до 937 миллиардов долларов к 2033 году.

На фоне этого глобального интереса Турция подтверждает статус одного из главных направлений для культурного туризма. Страна активно реализует масштабные проекты по реставрации и консервации памятников старины, что позволяет не только сберечь наследие для будущих поколений, но и сделать визиты туристов максимально комфортными. Среди последних знаковых инициатив — масштабное обновление археологического комплекса Андриаке (Andriake), запуск Музея ликийских цивилизаций в Демре, а также открытие нового центра для посетителей в древнем городе Сиедра (Syedra) в Аланье.

Андриаке и Музей ликийских цивилизаций: новое прочтение древней истории

Будучи портом античной Миры, Андриаке являлся одним из важнейших гаваней древней Ликии и сохранял свое стратегическое значение в эллинистический, римский и византийский периоды. Сегодня туристы могут исследовать отлично сохранившиеся руины: древний акведук, монументальный римский фонтан (нимфей), Портовую улицу, остатки эллингов для кораблей и рыночную площадь агора (Плакома).

Андриаке также расположен на знаменитой «Ликийской тропе» (Lycian Way) — первом пешеходном супермаршруте Турции, который международные издания регулярно включают в списки красивейших пеших направлений Европы. В рамках благоустройства комплекса здесь проложили экологичные дорожки из деревянных шпал и колотого гранита, гармонично вписанные в исторический ландшафт. Теперь исследовать древний порт стало намного удобнее.

В конце прогулочного маршрута гостей ждет Музей ликийских цивилизаций, обустроенный в отреставрированном здании древнего зернохранилища (Granarium). В его обновленных залах представлены уникальные артефакты, найденные при раскопках ликийских городов: скульптуры, саркофаги, монеты и надписи. Одной из главных жемчужин экспозиции стали стеклянные панели и розетки, выполненные в изысканной технике «миллефиори» («тысяча цветов»), которые были обнаружены в Андриаке в 2024 году и свидетельствуют о высочайшем мастерстве древних анатолийских стеклодувов.

Новый визит-центр в древней Сиедре

Древняя Сиедра расположена на вершине живописного холма Асартепе, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море. Раскопки подтверждают, что город существовал еще в IX веке до нашей эры, а его расцвет пришелся на римскую и византийскую эпохи.

Помимо впечатляющей Улицы колонн, Больших бань, здания Парламента и Крестильной пещеры, Сиедра знаменита своей уникальной мозаикой. «Сиедрская мозаика», обнаруженная в банях, на одном цельном панно детально изображает все 12 подвигов Геракла, представляя собой редчайший образец античного искусства.

Благодаря государственной программе «Наследие будущего» (Legacy for the Future Project), на территории Сиедры завершились ландшафтные работы и открылся современный информационный визит-центр. Обновленный археологический комплекс ждет гостей ежедневно с 09:00 до 18:00. ///nCa, 27 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)