Ахалтекинцы покоряют Европу: в Нидерландах пройдет Чемпионат мира и Конкурс красоты легендарных скакунов

Эльвира Кадырова

С 4 по 6 сентября 2026 года в Королевстве Нидерландов на базе конноспортивного комплекса «Пилберген» (г. Кроненберг) состоится знаковое событие в мире конного спорта – Чемпионат мира по конному спорту и конкурсу красоты среди ахалтекинских лошадей. Масштабная подготовка к глобальному форуму и детали его насыщенной программы были представлены сегодня на брифинге, прошедшем в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств Туркменистана, главы и представители аккредитованных в стране дипломатических миссий и представители туременских и зарубежных СМИ. Как отметили спикеры, проведение столь масштабного чемпионата впервые на европейской площадке станет важным событием международного значения, укрепит дружбу между народами, расширит сотрудничество в сфере коневодства, спорта, науки, культуры, а также позволит миллионам людей еще ближе познакомиться с уникальным наследием Туркменистана.

О программе мероприятий

На полях Чемпионата состоится четыре ключевых события: Мировой чемпионат и шоу-выставка красоты ахалтекинских скакунов, открытая конференция Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, Международная научная конференция, выставка-ярмарка туркменской культуры и традиций.

В ходе брифинга руководитель специализированного учебного центра «Дипломатический протокол» ИМО МИД Туркменистана Бердынияз Мятиев рассказал о деталях программы форума, сочетающей в себе спортивные состязания, деловую повестку и яркие шоу.

4 сентября (Четверг): День начнется с отборочных и этапных смотров конкурса красоты среди ахалтекинцев (с 10:00 до 15:00). Следом на главной арене комплекса стартуют соревнования по выездке (дрессуре). Параллельно в отеле Asteria развернется Международная научно-практическая конференция «Ахалтекинский скакун — всемирно признанное искусство коннозаводства туркмен», где ведущие ученые, коневоды и ветеринары представят доклады, посвященные вопросам сохранения чистоты крови, особенностям разведения, питания и спортивной подготовки ахалтекинских лошадей в современных условиях.

5 сентября (Пятница) — Главный день: Программа начнется с открытого заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства (штаб-квартира которой находится в Ашхабаде). Кульминацией дня станет финал Конкурса красоты среди коней в возрасте от 1 до 4 лет и зрелищные соревнования по конкуру. Всего организаторы разыграют награды в 17 престижных номинациях, призы для которых полностью подготовлены туркменской стороной. Завершится день торжественным гала-ужином и концертом мастеров искусств.

Важное место в программе займет международный конкурс среди художников, фотографов, скульпторов, ювелиров и ковроделов, а также выставка-ярмарка.

Особым украшением данного чемпионата станет выступление всемирно известной туркменской конной группы «Галкыныш». Ее уникальное мастерство, основанное на многовековых традициях туркменского конного искусства, неизменно вызывает восхищение зрителей во всем мире

Международный художественный конкурс

Помимо спортивной составляющей, чемпионат в Нидерландах имеет и культурное измерение. Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов анонсировал запуск международного художественного конкурса «Ахалтекинский скакун — эталон красоты».

Творческие деятели со всего мира в возрасте от 18 лет приглашаются побороться за Гран-при и призовые места (первое место, второе и третье места) в пяти номинациях, художественно воспевающих грацию ахалтекинцев:

Живопись Скульптура Ювелирное искусство Ковроделие Фотоискусство

Заявки с электронными фотографиями работ принимаются Государственной академией художеств Туркменистана до 30 июля 2026 года.

Состав жюри будет сформирован из числа известных туркменских и зарубежных деятелей культуры, ученых и экспертов.

По результатам конкурса иностранным гражданам, вошедшим в число финалистов, будут заблаговременно направлены официальные приглашения по дипломатическим каналам.

Произведения, представленные на конкурс, будут экспонироваться на специальной площадке в конноспортивном комплексе «Пилберген», где международное жюри определит победителей.

Церемония награждения победителей художественного конкурса состоится 5 сентября.

Положение о конкурсе будет направлено во все зарубежные дипломатические миссии.

Организаторы творческого состязания — конноспортивный комплекс «Пилберген» города Кроненберг, а также Министерство культуры Туркменистана, Государственная академия художеств Туркменистана, Государственное объединение «Туркмен атлары», Европейская ассоциация ахалтекинского коневодства.

Выставка-ярмарка представит Туркменистан во всем великолепии

Для демонстрации торгово-экономического и ремесленного потенциала в Кроненберге развернется масштабная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства Туркменистана, где будут представлены знаменитые туркменские национальные украшения, ковры, произведения народных мастеров и традиционные ремесла.

Как сообщил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана Амангельды Назаров, для проведения выставки-ярмарки предусмотрена площадка на арене Maya Delorez конноспортивного комплекса Пилберген размером 125х70 метров.

В этой зоне планируется размещение семи выставочных павильонов. Эти павильоны Государственного объединения «Туркменхалы», Министерства культуры Туркменистана, Государственного объединения «Туркмен атлары», Министерства текстильной промышленности, а также три павильона, посвященных деятельности членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На территории выставочно-ярмарочной зоны предусмотрена площадка для стендов иностранных представителей. В связи с этим туркменская сторона приглашает зарубежных участников.

Туркменистан окажет поддержку участникам чемпионата

Генеральный директор Государственного объединения «Туркмен атлары» Ахмед Бердиев подчеркнул, что ахалтекинская лошадь — это не просто одна из древнейших пород мира, это живое воплощение благородства, силы, красоты, преданности, являющееся бесценным достоянием туркменского народа и важной частью мирового культурного наследия.

Соорганизатором международного чемпионата красоты выступает Европейская ассоциация ахалтекинского коневодства.

Туркменская сторона подчеркнула готовность оказать всестороннюю логистическую и организационную поддержку владельцам ахалтекинцев из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), а также Азербайджана, Ирана и Афганистана, желающим направить своих питомцев на турнир. ///nCa, 1 июля 2026 г.

Фото-репортаж брифинга: