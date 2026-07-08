Какими станут города Китая в ближайшие пять лет

Ван Янъян, журналист CGTN (Пекин), освещающий события в Китае и мире

Если встать посреди такого китайского мегаполиса, как Пекин, визуальный контраст сразу бросается в глаза. Древние памятники культуры соседствуют здесь со сверхсовременными небоскребами, сжимая целые века в один кадр. Но стоит сойти с туристических троп и углубиться в обычные жилые кварталы, окружающие эти монументы, как вся романтика быстро улетучивается.

Многослойная городская реальность

В Китае более 60% жилых комплексов в центральных районах таких первоклассных мегаполисов, как Пекин и Шанхай, были построены до 2000 года — то есть до того, как темпы урбанизации начали резко ускоряться. Похожая картина наблюдается и в западных городах: от Нью-Йорка, где 70% жилого фонда было возведено до 1960 года, до престижных лондонских районов Кенсингтон и Челси, где почти половина домов построена еще до 1900 года.

Такие проблемы, как разрушающийся бетон, протечки в трубопроводах, отсутствие лифтов и забитые парковки, часто отравляют повседневную жизнь горожан. Кроме того, старые здания изначально не были рассчитаны на современные условия — точно так же, как исторические дома в Европе, где не предусмотрены системы охлаждения, способные выдержать нынешние волны летней жары.

Новый план для нового будущего

На этом фоне был представлен новейший план обновления городов на 2026–2030 годы, опубликованный в июне этого года. Он является логичным продолжением действующего в стране пятилетнего цикла планирования и был обновлён с учётом современных реалий, чтобы решить накопившиеся проблемы стареющих городских районов.

Что касается жилого сектора, план опирается на уже набранный темп, в рамках которого было отремонтировано более 240 000 старых жилых комплексов. Следующим шагом станет модернизация еще 115 000 кварталов, что улучшит повседневную жизнь миллионов семей по всей стране. Приоритет отдается домам, построенным до 2000 года, где структурный износ конструкций сейчас проявляется наиболее остро.

Эта стратегия выходит далеко за рамки косметического ремонта. Один из ключевых шагов делается под землей. Речь идет примерно о 770 000 километров трубопроводов газоснабжения, водопровода, канализации и отопления. После завершения работ эта масштабная сеть трубопроводов не только сделает кухни и ванные комнаты более надежными в эксплуатации, но и даст городам «пространство для маневра», позволяя поглощать сильные ливни и предотвращать внезапные наводнения, которые становятся все более интенсивными из-за изменения климата.

Наряду с обновлением физических объектов развертывается цифровая инфраструктура. Она обеспечивает функциональную «интеллектуальность» за счет экосистемы интернета вещей (IoT): встроенные умные счетчики и датчики давления в жилых кварталах в режиме реального времени отслеживают расход воды, уровень газа и пожарную безопасность, передавая данные напрямую в городские диспетчерские центры. В результате города могут перейти от экстренного реагирования на аварии к упреждающему техническому обслуживанию на основе данных. Именно эта инфраструктура является важнейшим элементом для повышения эффективности использования энергии и воды.

22 апреля 2026 г. Реконструкция старых жилых кварталов в Юян-Туцзя-Мяоском автономном уезде. [Фото: CFP]

Генеральный план также нацелен на общественные пространства и историческую архитектуру, проникая в саму ткань повседневной городской жизни. В ближайшие пять лет в рамках плана планируется реконструировать 5 000 кварталов по всей стране, при этом особое внимание будет уделено возвращению социальных услуг — ухода за пожилыми людьми, присмотра за детьми и общих объектов инфраструктуры — в повседневную жизнь микрорайонов. Идея заключается не просто в улучшении жилищных условий, а в создании более качественной городской среды: больше «карманных» парков, больше зеленых зон и больше пространства для ежедневного общения жителей. План также затрагивает окружающую инфраструктуру повседневной жизни — переустройство дорожных сетей для улучшения трафика, расширение парковочных мест и повышение эффективности и предсказуемости коротких поездок внутри городов.

Что касается земель промышленного назначения, то здесь в центре внимания находится концепция под названием «промышленность поднимается по лестнице» (вертикальное размещение производств). Она разрушает традиционное представление о том, что производство обязательно требует обширных одноэтажных пригородных ангаров. В сверхплотных производственных центрах, где свободная земля в дефиците, местные власти помогают предприятиям расширяться по вертикали, а не по горизонтали. Например, в провинции Аньхой на востоке Китая компания Ma’anshan Shangdian Electrical Co объединила свои старые участки и выстроила корпуса вверх, конструктивно укрепив верхние этажи, чтобы они могли выдерживать нагрузки тяжелого промышленного оборудования весом в одну метрическую тонну на квадратный метр. Это инженерное решение позволило успешно удвоить полезную площадь на той же самой географической площади.

Еще одно ключевое направление генерального плана связано с вдохом новой жизни в неэффективно используемые промышленные зоны путем их превращения в оживленные туристические или рекреационные центры. Вдохновленный передовым успехом пекинского парка «Шоуган» (Shougang Park), где огромный столетний металлургический завод превратился в оживленный центр спорта, культуры и крупных выставок, Арт-центр «Аршан Тайкан» (Arxan Taikang Art Center) во Внутренней Монголии действует по аналогичному сценарию. Некогда заброшенную теплоэлектростанцию местные власти креативно адаптировали — этот простаивающий государственный актив был сохранен в его первозданных индустриальных элементах, а не стерт с лица земли. Сегодня старая промышленная оболочка живет новой жизнью как яркая достопримечательность, где разместились залы современного искусства, лектории, музыкальная площадка, иммерсивные научные экспозиции и даже уютное кафе, встроенное прямо среди исторических станков и механизмов.

18 мая 2026 г. Туристы отдыхают в кафе арт-центра «Аршан Тайкан». [Фото: CFP]

В то время как некоторые бывшие промышленные объекты находят вторую жизнь благодаря развитию туризма, другие обладают исторической и культурной значимостью, которая требует бережного сохранения и преемственности. В городе Цзиндэчжэнь на востоке Китая, обладающем более чем тысячелетней историей производства фарфора и богатым наследием старинных печей и традиционных мастерских, район Таосичуань опирается на этот производственный опыт. Он стал инкубатором для более чем 4 500 независимых керамических брендов, привлекая динамичное сообщество из более чем 33 000 молодых творцов со всей страны.

Цзиндэчжэнь — далеко не единичный случай; это важнейшая часть широкого общенационального полотна, включающего 145 признанных исторических городов, более 1 300 культурных районов и около 72 000 объектов исторического наследия по всему Китаю. Чтобы управлять таким масштабным наследием, не превращая эти живые пространства в стерильные музеи под открытым небом, общая стратегия сместилась в сторону того, что градостроители называют «комплексным сохранением». Цель состоит в том, чтобы защитить не просто отдельный древний храм или памятник, а всю «историческую ткань»: многовековую уличную сеть, плотные лабиринты традиционных переулков и общий силуэт старого города. Это гарантирует, что обновление городов отдает дань исторической преемственности, одновременно стимулируя культурное процветание.

В конечном счете, цель масштабного и сложного плана обновления городов Китая на ближайшие пять лет проста: сделать перемены ощутимыми в повседневной жизни и обеспечить жителям больше достоинства, безопасности и чувства сопричастности к меняющемуся городу.///nCa, 8 июля 2026 г.