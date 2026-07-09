Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

В среду, 8 июля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова, прибывшего в страну с визитом для участия в очередном заседании Межправительственной комиссии, сообщает Государственное информационное агентство TDH.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты стратегического партнерства и наметили шаги по диверсификации экономического взаимодействия.

Как отмечалось, Туркменистан придаёт большое значение расширению многопланового диалога с Азербайджаном. Обе страны и народы связывают отношения дружбы и добрососедства, основанные на взаимном доверии и уважении.

В настоящее время сотрудничество между двумя государствами успешно развивается по всем направлениям. Последовательно укрепляется политический диалог, расширяются торгово-экономические связи, реализуются совместные масштабные проекты.

Особое внимание уделено роли Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии как координирующего инструмента для наращивания объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов.

Подчеркнута необходимость эффективного использования географического положения двух стран. В числе приоритетов — развитие международных транспортно-транзитных коридоров, оптимизация логистических маршрутов и активизация сотрудничества в энергетическом секторе.

Стороны также отметили важность предстоящей в Туркменистане Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Саммит пройдет в период председательства Туркменистана в СНГ.

Культурно-гуманитарная сфера является ещё одной неотъемлемой частью межгосударственных отношений. В этой связи была отмечена необходимость дальнейшего расширения связей в сферах науки, образования и культуры.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений, основанных на взаимном доверии и экономической выгоде.///nCa, 9 июля 2026 г.