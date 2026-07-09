Цифровой Шёлковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему

Доклад nCa

Идея Шёлкового пути всегда выходила далеко за рамки торговли. Исторически он представлял собой сеть, по которой через Евразию распространялись идеи, технологии, культуры и инновации. Сегодня формирующийся Цифровой Шёлковый путь призван выполнять аналогичную функцию в XXI веке, создавая каналы для передачи данных, развития цифровых услуг, искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и экономик, основанных на знаниях.

Обсуждения, состоявшиеся на Всемирной конференции по цифровой экономике 2026 года в Пекине, свидетельствуют о том, что эта концепция уже вышла за рамки идеи и начала воплощаться на практике. Центральная Азия всё более отчётливо становится одним из ключевых регионов, где разворачивается эта трансформация.

Стратегический сдвиг

Главный сигнал, прозвучавший в Пекине, предельно ясен. Цифровое сотрудничество больше не рассматривается лишь как одно из направлений экономического взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии. Всё чаще оно воспринимается как новая модель регионального развития.

За последние несколько лет все пять государств Центральной Азии приняли национальные стратегии цифровой трансформации. Правительства инвестировали в развитие цифровых государственных услуг, телекоммуникационной инфраструктуры, систем электронного правительства, кибербезопасности, умных городов и перспективных приложений на основе искусственного интеллекта.

Следующий этап выглядит ещё более амбициозным.

Вместо создания разрозненных национальных систем политики и эксперты сегодня обсуждают формирование взаимосовместимых региональных платформ, способных обеспечивать функционирование трансграничной торговли, транспорта, логистики, таможенных процедур, финансовой сферы и государственного управления.

Это знаменует собой важный этап эволюции. Одной лишь физической инфраструктуры уже недостаточно для обеспечения бесшовной региональной интеграции. Автомобильные дороги, железнодорожные магистрали и морские порты всё больше нуждаются в цифровой инфраструктуре, функционирующей параллельно с ними.

Цифровой уровень евразийской взаимосвязанности

На протяжении десятилетий обсуждение евразийской взаимосвязанности было сосредоточено главным образом на автомобильных и железных дорогах, трубопроводах и морских портах.

Однако всё большее значение приобретает ещё один уровень — цифровая инфраструктура.

Сегодня она включает:

региональные волоконно-оптические сети;

облачные вычислительные мощности;

экологически устойчивые центры обработки данных;

платформы искусственного интеллекта;

защищённые системы цифровой идентификации;

электронные таможенные системы;

безбумажную торговлю;

трансграничные цифровые платежи;

надёжные системы обмена данными.

Этот цифровой уровень позволяет снизить транзакционные издержки, сократить время обработки операций и повысить прозрачность цепочек поставок.

В практическом плане цифровая взаимосвязанность со временем может оказаться столь же ценной, как и физическая.

Стремительное развитие цифровой экономики Казахстана

Казахстан укрепил свои позиции в качестве одного из региональных лидеров цифровой трансформации.

Создание специализированного министерства, отвечающего за развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий, отражает стремление страны сделать цифровые технологии одним из ключевых направлений государственной экономической политики.

Казахстан также активно инвестирует в развитие цифровых государственных услуг, финтеха, искусственного интеллекта и цифровых активов, одновременно расширяя технологическое сотрудничество с Китаем.

Цель страны весьма амбициозна — в ближайшие годы превратиться в полностью цифровую экономику.

Узбекистан и Кыргызстан

Узбекистан продолжает масштабные реформы в сфере цифрового государственного управления, одновременно развивая сектор ИТ-услуг и сеть технологических парков.

Кыргызстан, несмотря на более ограниченные ресурсы, ускоряет цифровизацию государственного управления, а также развитие финтеха и систем электронного правительства.

Обе страны всё в большей степени рассматривают региональную совместимость цифровых систем как необходимое условие для привлечения инвестиций и интеграции в более крупные региональные и международные цифровые цепочки создания стоимости.

Новые приоритеты Таджикистана

Таджикистан уделяет всё больше внимания развитию цифровых инвестиционных платформ, интеллектуальной инфраструктуры и цифровых механизмов содействия торговле.

Стремление страны к сотрудничеству с Китаем отражает понимание того, что цифровое развитие требует доступа не только к современным технологиям, но и к финансированию, экспертным знаниям и единым региональным стандартам.

Туркменистан: последовательная цифровая модернизация без лишнего шума

Хотя Туркменистан нередко остаётся вне центра международного внимания, страна последовательно создаёт прочную основу для цифровой трансформации.

Цифровизация объявлена одним из приоритетных направлений государственной политики развития.

В последние годы Туркменистан расширил спектр электронных государственных услуг, модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру и значительно увеличил применение цифровых технологий в системе государственного управления.

Страна также сформировала законодательную и институциональную базу в области кибербезопасности и цифрового управления, признавая, что доверие является неотъемлемым условием функционирования любой цифровой экономики.

Особого внимания заслуживает расширяющееся применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическом секторе.

Интеграция искусственного интеллекта в геологический анализ, мониторинг производственных процессов, прогнозное техническое обслуживание и управление энергетическими системами свидетельствует о том, что цифровая трансформация охватывает отрасли, составляющие основу национальной экономики.

Эта тенденция имеет особое значение, поскольку будущее цифровой экономики Центральной Азии будет зависеть не только от развития потребительских цифровых сервисов, но и от цифровой модернизации её стратегически важных отраслей.

Потенциальная роль Туркменистана в развитии региональной цифровой инфраструктуры

Возможно, ещё более важным преимуществом Туркменистана является его географическое положение.

Страна уже занимает стратегически важное место в системе евразийских транспортных и энергетических коридоров.

По мере их дальнейшей цифровизации физическая и цифровая составляющие этих коридоров будут всё теснее интегрироваться друг с другом.

В перспективе это открывает возможности для создания:

региональных центров обработки данных, обеспечиваемых надёжными источниками энергоснабжения;

облачной вычислительной инфраструктуры для поддержки региональной торговли;

защищённых систем цифрового оформления транзитных перевозок;

интеллектуальных логистических систем;

систем управления пограничными процедурами с использованием искусственного интеллекта;

цифровых платформ для торговли энергоресурсами;

волоконно-оптических линий связи, соединяющих Восток и Запад.

Все эти направления не заменяют, а органично дополняют транспортную и энергетическую инфраструктуру, которую Туркменистан последовательно развивает на протяжении многих лет.

Вычислительные мощности как стратегическая инфраструктура

Одной из наиболее значимых идей, обсуждавшихся на Пекинском форуме, стала концепция вычислительных мощностей как нового вида стратегической инфраструктуры.

Эта идея заслуживает особого внимания.

Предыдущие поколения инвестировали прежде всего в строительство дорог, развитие электроэнергетики и телекоммуникаций.

Сегодня же цифровая экономика всё в большей степени опирается на вычислительные мощности, облачные сервисы и высокопроизводительную обработку данных.

Для стран Центральной Азии региональное сотрудничество в создании вычислительной инфраструктуры может оказаться значительно более эффективным, чем попытки каждого государства самостоятельно формировать полностью независимые мощности.

Общие центры обработки данных, распределённые облачные платформы и взаимосовместимые цифровые сервисы способны существенно снизить издержки и одновременно повысить устойчивость всей региональной цифровой инфраструктуры.

За пределами технологий: формирование доверия

Одних только технологий недостаточно для создания Цифрового Шёлкового пути.

Трансграничное цифровое сотрудничество требует совместимых правовых механизмов, единых стандартов кибербезопасности, эффективных систем управления данными и институтов, пользующихся доверием.

Для осуществления долгосрочных инвестиций бизнесу также необходимы предсказуемая нормативно-правовая среда и стабильные правила регулирования.

Не менее важную роль играет человеческий капитал.

Цифровая инфраструктура приносит реальную пользу лишь тогда, когда её сопровождает наличие квалифицированных специалистов, способных разрабатывать, эксплуатировать и защищать всё более сложные цифровые системы.

Поэтому образование, научно-исследовательское сотрудничество и профессиональный обмен опытом становятся столь же важными, как и инвестиции в развитие физической инфраструктуры.

Дорога в будущее

Цифровой Шёлковый путь не следует рассматривать лишь как очередную технологическую инициативу.

Он представляет собой цифровое измерение евразийской интеграции.

При грамотной реализации эта инициатива способна повысить эффективность торговли, укрепить региональные цепочки поставок, стимулировать инновации и открыть новые возможности для бизнеса по всей Центральной Азии.

Для Китая Цифровой Шёлковый путь дополняет более широкую стратегию развития взаимосвязанности, распространяя сотрудничество на высокотехнологичные отрасли цифровой экономики.

Для стран Центральной Азии он открывает возможность выйти за рамки роли преимущественно транзитного региона и стать всё более значимым участником мировой цифровой экономики.

Туркменистан, обладая стратегически выгодным географическим положением, последовательно развивая цифровую политику, расширяя применение искусственного интеллекта в энергетическом секторе и продолжая модернизацию экономики, располагает всеми предпосылками для того, чтобы внести существенный вклад в формирование новой региональной цифровой архитектуры.

Цифровой Шёлковый путь всё ещё находится на этапе формирования.

Его успех будет зависеть не только от кабелей, серверов и алгоритмов, но в равной степени от сотрудничества, взаимного доверия и общей приверженности построению интегрированного цифрового будущего Евразии. ///nCa, 9 июля 2026 г. (изображение сгенерировано ИИ)