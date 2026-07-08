В Туркменистане стартовала вторая Летняя школа ЮНИСЕФ по вопросам изменения климата для молодежи

ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Туркменистана и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана открыл вторую Летнюю школу по вопросам изменения климата для молодежи. В этом году ее участниками стали 35 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, представляющих все регионы страны и прошедших открытый конкурсный отбор. Всего на участие в программе было подано около 150 заявок, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к вопросам изменения климата и устойчивого развития.

Продолжая успешный опыт 2025 года, Летняя школа помогает молодым людям развивать знания и практические навыки в области изменения климата, охраны окружающей среды и лидерства. Программа включает четыре тематических модуля, посвященных вопросам изменения климата, устойчивого управления водными ресурсами, сохранения биоразнообразия, борьбы с опустыниванием, устойчивого развития городов и управления отходами. Помимо занятий с национальными и международными экспертами, участников ждут интерактивные тренинги, групповые проекты и выездные учебные визиты.

Открывая Летнюю школу, заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Жанар Сагимбаева подчеркнула важность активного участия молодежи в решении климатических вызовов.

«Изменение климата сегодня — это уже не далекий абстрактный вызов. Его последствия мы видим и ощущаем здесь и сейчас, и они напрямую влияют на жизнь и будущее детей и молодежи, в том числе в Туркменистане. Чтобы справиться с этими вызовами, нам нужны знания, новые идеи и совместные усилия. Именно молодежь играет в этом ключевую роль», — отметила Жанар Сагимбаева.

Она также подчеркнула, что первая Летняя школа стала отправной точкой для молодежных инициатив, многие из которых продолжают реализовываться и сегодня, демонстрируя, как знания превращаются в реальные действия.

Сами участники рассматривают программу как возможность внести практический вклад в решение экологических проблем.

«Я не хочу просто изучать вопросы изменения климата — я хочу стать частью их решения. Благодаря Летней школе я надеюсь получить знания и навыки, которые помогут мне внести реальный вклад в развитие моего сообщества, представлять молодежь Туркменистана на климатических площадках и вдохновлять других молодых людей действовать», — сказала участница Летней школы Лачын Дурдыева.

«Для меня большая честь пройти конкурсный отбор и стать участником Летней школы. Это уникальная возможность учиться у ведущих экспертов, обмениваться опытом с единомышленниками со всех регионов страны и вместе искать практические решения, которые помогут нашим сообществам стать более устойчивыми к изменению климата», — отметил участник программы Рахман Гараханов.

Летняя школа 2026 года станет официальной подготовительной площадкой к проведению LCOY Turkmenistan 2026 — Национальной молодежной климатической конференции, организуемой при поддержке YOUNGO, официальной молодежной платформы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ходе программы участники внесут вклад в подготовку Национального молодежного заявления к COP31, представляющего взгляды и приоритеты молодежи Туркменистана на международной климатической арене.

Для ЮНИСЕФ поддержка молодежного лидерства означает создание возможностей, при которых молодые люди не просто обсуждают климатические вызовы, а становятся активными участниками поиска и продвижения решений. После завершения обучения молодые лидеры смогут разработать собственные климатические инициативы, а лучшие проекты получат экспертную поддержку ЮНИСЕФ и партнерских организаций, способствуя развитию молодежного лидерства и устойчивого будущего Туркменистана. ///nCa, 8 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)