Туркменистан и Азербайджан наметили шаги по укреплению сотрудничества на межправкомиссии в Ашхабаде

8 июля, в Ашхабаде, в Торгово-промышленной палате страны, состоялось девятое заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Участники рассмотрели ход выполнения договорённостей предыдущего заседания и обсудили дальнейшее сотрудничество между профильными министерствами и ведомствами.

Отмечено, что дополнительный импульс двустороннему взаимодействию придал государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан в июне. Подписанные тогда документы расширили основу для сотрудничества, а Азербайджан передал Туркменистану нефтяной танкер «Dostlug». Также продолжается строительство мечети в азербайджанском городе Физули по инициативе Национального Лидера Туркменистана.

Основное внимание на заседании было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, увеличению взаимного товарооборота, реализации инвестиционных проектов и развитию взаимодействия в сфере современных технологий. Стороны также обсудили расширение деловых контактов и проведение совместных бизнес-форумов.

Отдельными темами стали сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах с учетом того, что обе страны обладают огромными запасами углеводородных ресурсов. Это обуславливает широкие перспективы для партнерства на мировом энергетическом рынке и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Осуществляемое в настоящее время строительство в этрапе Туркменбаши Балканского велаята новой электростанции мощностью 1574 мегаватта создаёт предпосылки для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере электроэнергетики.

На заседании была подчеркнута инициатива по созданию двустороннего Делового совета в целях расширения экономического сотрудничества и диверсификации экспортных маршрутов между Туркменистаном и Азербайджаном.

Наряду с этим на заседании Комиссии были подробно рассмотрены нынешнее состояние и перспективы туркмено-азербайджанского взаимодействия в транспортно-логистическом секторе и сфере транзита, в области цифрового развития и телекоммуникаций. Отмечена роль Международного морского порта Туркменбаши и Бакинского международного морского торгового порта в развитии грузоперевозок по Каспийскому маршруту между Азией и Европой.

Стороны также рассмотрели взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, включая развитие связей в области науки, образования, культуры, спорта и молодёжной политики. В числе других направлений сотрудничества названы сельское хозяйство, продовольственная безопасность, охрана окружающей среды и градостроительство.

По итогам заседания подписан Протокол девятого заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, определяющий дальнейшие шаги по развитию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, охране окружающей среды, водной инфраструктуре и других приоритетных направлениях. Следующее заседание комиссии состоится в Азербайджане. ///nCa, 9 июля 2026 г.