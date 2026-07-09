Экологичное авиационное топливо: сможет ли Центральная Азия стать следующим хабом «зеленого» авиатоплива?

Доклад nCa

Решение китайской компании Sinopec Engineering взять на себя проектирование (FEED) первого в Центральной Азии крупного интегрированного комплекса по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) в Узбекистане — это не просто очередная промышленная инвестиция. Это свидетельство того, что регион начинает заявлять о себе в одном из самых быстрорастущих сегментов глобального энергетического перехода.

Планируемое предприятие, которое будет создано для ИООО «Allied Biofuels», рассчитано на ежегодное производство около 160 000 тонн SAF на основе биомассы, 250 000 тонн e-SAF (синтетического экологичного авиакеросина) и 5 000 тонн «зеленого» дизельного топлива. В качестве сырья проект будет опираться преимущественно на сельскохозяйственные отходы — включая сорго, рисовую шелуху и солому, — в то время как солнечная энергия обеспечит большую часть электричества, необходимого для производства. Полученное топливо предназначено не только для покрытия регионального спроса на авиаперевозки, но и для экспорта на рынки Европы и Ближнего Востока.

Хотя узбекистанский проект позиционируется как первый крупномасштабный интегрированный комплекс SAF в Центральной Азии, его не стоит рассматривать как изолированную инициативу. Напротив, он, судя по всему, знаменует собой начало более широкого регионального тренда, в рамках которого страны Центральной Азии стремятся диверсифицировать свои энергетические секторы за счет перехода к высокотехнологичной промышленной продукции с низким уровнем выбросов углерода.

Узбекистан берет на себя лидерство

Узбекистан разработал комплексную стратегию, отказавшись от идеи создания изолированного завода по производству биотоплива. Помимо привлечения Sinopec Engineering в качестве инженерного партнера проекта, правительство внедрило меры политического стимулирования, поддержало долгосрочное планирование развития и связало этот проект с производством «зеленого» водорода и внутренним спросом на авиаперевозки.

Такой интегрированный подход имеет ключевое значение, поскольку будущая конкурентоспособность в сфере экологичного авиационного топлива будет зависеть не только от технологий производства, но и от способности обеспечить возобновляемые источники электроэнергии, надежные поставки сырья, логистику, системы сертификации и долгосрочных заказчиков.

Казахстан идет по нескольким направлениям

Казахстан использует иной, но не менее примечательный подход.

Ряд инициатив, объявленных в течение 2026 года, указывает на то, что страна изучает сразу несколько технологических маршрутов для коммерческого производства SAF. Партнерские соглашения с участием компаний «КазМунайГаз», KazFoodProducts и международных инжиниринговых фирм продвигают проекты на основе технологии Alcohol-to-Jet (ATJ), использующей биоэтанол отечественного производства. В рамках других соглашений изучается технология HEFA (гидроочищенные эфиры и жирные кислоты), которая перерабатывает растительные масла и отработанные жиры в авиационное топливо.

Вместо того чтобы сразу делать ставку на один производственный путь, Казахстан, судя по всему, формирует технологическую гибкость, одновременно эффективно используя свою существующую нефтеперерабатывающую промышленность и сельскохозяйственные ресурсы.

Нераскрытый потенциал региона

Остальные страны Центральной Азии пока не объявили о сопоставимых коммерческих проектах, однако это не следует истолковывать как отсутствие потенциала.

Туркменистан обладает рядом сравнительных преимуществ, которые в перспективе могут послужить основой для производства синтетического авиационного топлива. В их числе — богатые ресурсы природного газа, одни из лучших в регионе условий для развития солнечной энергетики, растущий интерес к водородным технологиям, накопленный опыт в сфере нефтехимии и стратегическое расположение на ключевых транспортных коридорах между Европой и Азией.

В качестве биосырья здесь также могут использоваться сельскохозяйственные отходы, такие как стебли хлопчатника и пшеничная солома.

Кыргызстан и Таджикистан в настоящее время не располагают промышленными масштабами и объемами спроса на авиаперевозки, необходимыми для обоснования крупных инвестиций в SAF. Тем не менее обе страны обладают богатыми гидроэнергетическими ресурсами, которые со временем могут поддержать производство «зеленого» водорода, если региональные цепочки поставок синтетического топлива продолжат развиваться.

Почему Центральная Азия имеет важное значение

Ряд структурных преимуществ указывает на то, что в ближайшие десятилетия Центральная Азия может стать важным игроком на мировом рынке SAF.

Регион производит значительные объемы сельскохозяйственных отходов, которые на сегодняшний день используются не полностью. Такие материалы, как пшеничная солома, рисовая шелуха, хлопковые остатки и другие отходы растениеводства, могут обеспечить устойчивую сырьевую базу, не вступая при этом в прямую конкуренцию с производством продуктов питания.

Центральная Азия также обладает исключительными ресурсами возобновляемой энергетики.

Казахстан и Узбекистан стремительно наращивают мощности солнечной и ветровой генерации, Туркменистан имеет значительный солнечный потенциал, а Кыргызстан и Таджикистан располагают избыточной низкоуглеродной гидроэнергетикой. Эти возобновляемые ресурсы незаменимы для производства «зеленого» водорода, который, в свою очередь, позволяет выпускать синтетическое авиационное топливо.

Географическое положение еще больше укрепляет перспективы региона. Расположенная между Европой, Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком, Центральная Азия находится на пересечении крупнейших межконтинентальных авиационных маршрутов. Поскольку авиакомпании стремятся обеспечить себе надежные поставки экологически чистого топлива, региональное производство могло бы снизить транспортные расходы, одновременно обслуживая сразу несколько крупных рынков.

Не менее важен и промышленный фундамент региона. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан уже обладают обширным опытом в нефтепереработке, нефтехимии, проектировании и создании крупномасштабной энергетической инфраструктуры. Наличие этой экспертизы снижает барьеры для входа в сферу высокотехнологичного производства топлива по сравнению со странами, вынужденными создавать промышленные мощности с нуля.

Существующие вызовы

Несмотря на многообещающие перспективы, на пути развития отрасли остаются серьезные препятствия.

Экологичное авиационное топливо по-прежнему обходится значительно дороже традиционного авиакеросина. Налаживание масштабного коммерческого производства потребует дальнейшего совершенствования технологий, государственной поддержки, стабильного снабжения возобновляемой электроэнергией, эффективных систем сбора сельскохозяйственных отходов, а также долгосрочных соглашений об окупаемости со стороны авиакомпаний.

Экономическая целесообразность производства e-SAF по-прежнему критически зависит от доступности недорогого «зеленого» водорода, что, в свою очередь, требует масштабных инвестиций в генерацию возобновляемой энергии и мощности по электролизу.

Больше чем просто энергетика

Появление проектов в сфере экологичного авиационного топлива отражает более масштабную трансформацию, происходящую сегодня во всей Центральной Азии.

На протяжении десятилетий экономическая стратегия большей части региона была сосредоточена на экспорте сырых углеводородов и сельскохозяйственного сырья. Однако сейчас правительства стран все чаще стремятся продвигаться вверх по цепочке создания стоимости, переходя к выпуску высокотехнологичной промышленной продукции с более высокой экспортной стоимостью. «Зеленый» водород, материалы для аккумуляторных батарей, оборудование для возобновляемой энергетики, цифровая инфраструктура и экологичное авиатопливо — все это элементы данного перехода.

Проект в Узбекистане представляет собой один из наиболее ярких примеров этого нового направления. Параллельные инициативы Казахстана говорят о том, что региональная конкуренция — и сотрудничество — в сфере чистого топлива уже начинают обретать форму.

Станет ли Центральная Азия в конечном итоге крупным мировым поставщиком SAF, будет зависеть от объемов инвестиций, развития технологий и рыночной конъюнктуры. Тем не менее фундамент для этого становится все более заметным. Регион обладает природными ресурсами, географическим положением, промышленными возможностями и потенциалом возобновляемой энергетики, необходимыми для участия в том, что в ближайшие десятилетия, по всей видимости, станет одной из важнейших и наиболее динамично растущих отраслей авиации. /// nCa, 9 июля 2026 г.