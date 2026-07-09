Китай и Туркменистан совместно провели мероприятие ООН по продвижению Десятилетия устойчивого транспорта

От программы экологически чистого и умного внутреннего водного транспорта в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая до проекта по использованию экологически чистого метанолового топлива в Гонконге — китайский опыт в области устойчивого транспорта оказался в центре внимания в среду на параллельном мероприятии ООН, посвященном продвижению Десятилетия устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций на 2026–2035 годы.

Мероприятие, прошедшее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2026 года, было организовано совместно постоянными представительствами Китая и Туркменистана при ООН, Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), а также Китайским международным центром инноваций и знаний в области устойчивого транспорта, пишет ChinaDaily.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй отметил, что 2026 год является стартовым годом Десятилетия устойчивого транспорта ООН, подчеркнув, что транспорт служит важнейшим связующим звеном между развитием и благосостоянием людей.

Он выдвинул предложение по глобальному сотрудничеству, состоящее из четырех пунктов: укрепление планирования и углубление глобальной взаимосвязанности; ускорение низкоуглеродной модернизации и содействие переходу на «зеленый» транспорт; внимание к пробелам в обеспечении благосостояния населения и развитие инклюзивного и справедливого транспорта; а также совершенствование управления всей цепочкой поставок для повышения безопасности на транспорте.

«Китай ускоряет усилия по превращению страны в державу с развитыми транспортными сетями», — заявил Сунь Лэй, добавив, что КНР реализовала ряд проектов трансграничной взаимосвязанности, включая железную дорогу Китай–Лаос, в рамках сотрудничества по инициативе «Один пояс, один путь» и Глобальной инициативы развития.

«Китай продолжит делиться с миром тиражируемыми решениями в области экологически чистого и умного транспорта и работать со всеми сторонами для содействия глобальному устойчивому развитию», — сказал он.

Бьорг Сандкьер, помощник Генерального секретаря по координации политики в Департаменте по экономическим и социальным вопросам, принявшая участие в заседании, отметила, что транспорт служит ключевым звеном, связывающим экономический рост, инклюзивное развитие и меры по борьбе с изменением климата, и напрямую связан с общей реализацией Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Сандкьер призвала правительства, международные институты и частный сектор работать со всеми заинтересованными сторонами для выстраивания тесных партнерских отношений и полной реализации приоритетных действий Десятилетия.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев подчеркнул, что Туркменистан всегда ставил сотрудничество в сфере устойчивого транспорта «на одно из первых мест в своей дипломатической повестке дня».

«Туркменистан готов и далее углублять практическое сотрудничество с Китаем в области взаимосвязанности, транспортной энергетики и трансграничной логистики, в полной мере использовать механизм Группы друзей устойчивого транспорта и проводить регулярные многосторонние обмены для совместного предоставления полезных моделей развития транспорта развивающимся странам», — заявил В. Хаджиев.

В ходе мероприятия китайская делегация представила чунцинскую инициативу «Цяньли Цинчжоу» — программу экологической и интеллектуальной трансформации внутреннего водного транспорта, а также проект Гонконгской газовой компании (Towngas) по производству экологически чистого метанолового транспортного топлива, в рамках которого изучается возможность перехода от традиционного углехимического производства к более чистому топливу.

Китайская делегация поделилась достижениями Китайского международного центра инноваций и знаний в области устойчивого транспорта в создании платформ для обмена мировым опытом, содействия инвестициям и финансированию, наращивания потенциала и сотрудничества в сфере научно-технических инноваций.

Своим опытом также поделились международные институты и предприятия. Программа развития ООН (ПРООН) представила пакет программ содействия развитию инклюзивной малоскоростной мобильности в менее развитых районах; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций презентовал решения по финансированию «зеленого» транспорта, адаптированные для развивающихся стран; а бразильская платформа онлайн-заказа такси «99» (дочерняя компания DiDi) продемонстрировала кейс локализованной цифровой и инклюзивной мобильности в Латинской Америке. /// nCa, 9 июля 2026 г.