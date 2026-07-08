Туркменистан выступил на специальном мероприятии ООН, посвященном Десятилетию устойчивого транспорта

7 июля 2026 года Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Вепа Хаджиев выступил с заявлением на специальном мероприятии «Десятилетие устойчивого транспорта ООН — ежегодный обзор». Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

Данное параллельное мероприятие было организовано совместно с Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) и собрало представителей государств-членов, институтов ООН и экспертов для обсуждения роли устойчивого транспорта в ускорении реализации Целей устойчивого развития.

В своем выступлении Постоянный представитель подчеркнул роль Туркменистана как инициатора резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей Десятилетие устойчивого транспорта ООН на 2026–2035 годы. Он особо отметил, что устойчивый транспорт выступает ключевым драйвером экономического роста, региональной интеграции, торговли, доступа к энергоносителям и социальной интеграции.

Туркменистан также подчеркнул важность комплексной транспортной политики, устойчивой инфраструктуры, цифровой трансформации, поддержки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и практической реализации Авазинской программы действий.

Участники встречи отметили важность и своевременность инициативы Президента Туркменистана по разработке Атласа транспортной устойчивости. Этот инструмент, основанный на данных, призван содействовать мониторингу, обмену знаниями и принятию практических мер в течение Десятилетия.

Туркменская сторона подтвердила свою готовность к тесному взаимодействию с ДЭСВ ООН, региональными комиссиями ООН, государствами-членами и партнерами для продвижения и успешной реализации задач Десятилетия. /// nCa, 8 июля 2026 г.