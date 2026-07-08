В Ашхабаде почтили память классика белорусской литературы Янки Купалы

В туркменской столице состоялась церемония, посвященная дню рождения выдающегося белорусского поэта, драматурга и публициста Янки Купалы (1882-1942).

7 июля представители дипломатического корпуса возложили цветы к памятнику классику, который расположен на территории Мемориального комплекса «Махтумкули Фраги».

В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной. В своем выступлении глава дипломатической миссии подчеркнул масштаб личности литератора.

«Янка Купала – яркий представитель белорусской литературы начала XX века – поэт, публицист, драматург, литературный критик и переводчик», — отметил Станислав Чепурной.

Ярким моментом мероприятия стало прочтение знаменитого стихотворения Янки Купалы «Спадчына» («Наследие») на туркменском языке.

Перевод этого знакового для белорусской литературы произведения выполнила Бягуль Балджанова — уроженка города Байрамали Марыйского велаята. Бягуль является выпускницей Белорусского государственного университета и обладательницей гран-при престижного конкурса «Песняры белорусской земли».

Символично, что перевод был сделан выпускницей БГУ — вуза, у истоков создания которого в свое время стоял сам Янка Купала.

Янка Купала стал первым, кто был официально удостоен почетного звания народного поэта Беларуси.

Торжественное мероприятие и звучание белорусской поэзии на туркменской земле стали очередным подтверждением прочности гуманитарных связей и взаимного уважения к историческому и литературному наследию Туркменистана и Беларуси. ///nCa, 8 июля 2026 г.