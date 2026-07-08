Азербайджан и Туркменистан обсуждают перспективы совместных проектов в энергетике

На полях 9-го заседания Совместной туркмено-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялась двусторонняя встреча министра экономики Азербайджана (сопредседателя комиссии) Микаила Джаббарова с вице-премьером, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым.

Главной темой переговоров стало углубление стратегического партнерства между двумя прикаспийскими государствами, обладающими колоссальными природными ресурсами. Как отметил Микаил Джаббаров в своей публикации в социальной сети X, богатый энергетический потенциал Азербайджана и Туркменистана служит прочным фундаментом для дальнейшего расширения двустороннего экономического взаимодействия.

В ходе встречи стороны детально обсудили ключевые направления сотрудничества, среди которых:

Экспорт энергоресурсов на международные рынки

Развитие нормативно-правовой базы

Совместные проекты

Хотя Джаббаров не назвал конкретные маршруты, но подтекстом, вероятно, является проект Транскаспийского газопровода.

Ранее в феврале этого года Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу «Аль-Арабия» подтвердил, что Туркменистан относится к данному маршруту «серьёзно, внимательно и конструктивно».

«Данный проект мы рассматриваем в качестве одного из важнейших направлений диверсификации энергетических потоков и обеспечения энергетической безопасности на континенте», — заявил тогда Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный лидер также обозначил конкретные шаги, необходимые для продвижения этой масштабной инициативы, указав на важность урегулирования юридических аспектов: «В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности вопрос делимитации дна Каспийского моря».

Напомним, что для решения этой задачи была создана специальная Туркмено-азербайджанская рабочая группа.

Активизация двусторонних контактов на уровне правительств, наблюдаемая на заседании межправкомиссии в Ашхабаде, выступает логическим продолжением этой последовательной работы, направленной на вывод туркмено-азербайджанского партнерства в энергетической сфере на качественно новый уровень. ///nCa, 8 июля 2026 г.