Мировые инвестиции выросли на 6% до 1,6 трлн долл. США, однако выгоды для развития остаются неравномерными

Ключевые выводы

• Мировые прямые иностранные инвестиции выросли на 6% до 1,6 трлн долл. США в 2025 году, положив конец двухлетнему спаду.

• Восстановление остается хрупким и неравномерным: приток инвестиций в развитые экономики вырос на 11%, тогда как развивающиеся экономики зафиксировали лишь 2% роста, достигнув 901 млрд долл. США.

• Значительная часть прироста объясняется небольшим числом мегапроектов, особенно в области цифровой инфраструктуры, связанной с ИИ.

• На 20 ведущих стран — получателей ПИИ пришлось более 80% мирового объема прямых иностранных инвестиций, а стратегические секторы составили 44% стоимости мировых проектов «гринфилд», против 16% в 2020 году.

• ПИИ по-прежнему являются основным источником внешнего финансирования для развивающихся стран, однако их влияние на развитие зависит от того, способствуют ли они наращиванию производственных мощностей, созданию рабочих мест, повышению квалификации и передаче технологий.

• Перспективы на 2026 год остаются неопределенными вследствие нестабильности торговой политики, геополитической напряженности, вооруженных конфликтов, высокой стоимости финансирования и усиливающейся экономической фрагментации.

Женева, 7июля 2026 года – Мировые прямые иностранные инвестиции выросли на 6% до 1,6 трлн долл. США в 2025 году, положив конец двухлетнему спаду, однако восстановление остается узким, хрупким и неравномерным, согласно Докладу о мировых инвестициях 2026 Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Приток инвестиций в развитые экономики вырос на 11%, тогда как развивающиеся экономики зафиксировали лишь 2% роста, достигнув 901 млрд долл. США. Эти показатели свидетельствуют о восстановлении, которое не приводит к равномерному расширению возможностей для развития. Вопрос не только в объеме перемещаемого капитала — важно также, куда он направляется, что он создает и способствует ли он расширению производственных мощностей, созданию рабочих мест, повышению квалификации и поддержке передачи технологий.

Хрупкое и концентрированное восстановление В 2025 году на 20 ведущих стран — получателей ПИИ пришлось более 80% мирового объема прямых иностранных инвестиций, что подтверждает одну из ключевых тенденций, прослеживающихся на протяжении всего доклада: инвестиции становятся все более концентрированными по странам, отраслям и проектам.Восстановление следует также интерпретировать с осторожностью: обобщающие показатели ПИИ не всегда означают создание новых производственных объектов, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест или передачу технологий.

В 2025 году развивающиеся страны получили более половины мировых ПИИ, однако рост притока инвестиций был умеренным и неравномерным по регионам. . Развивающаяся Азия сохранила позиции крупнейшего региона — получателя ПИИ, привлекая 644 млрд долл. США. , тогда как Латинская Америка и Карибский бассейн выросли на 14% до 188 млрд долл. США, а Африка получила около 70 млрд долл. США — всё ещё на треть выше своего среднего показателя за 2010-2024 годы, несмотря на снижение с исключительного уровня 2024 года. Наименее развитые страны увидели прирост притока инвестиций на 21% до 43 млрд долл. США, однако на их долю по-прежнему приходилось лишь 2,7% мировых ПИИ, причём потоки концентрировались в небольшом числе преимущественно ресурсодобывающих экономик.

Эта концентрация особенно заметна в отраслях, связанных с технологиями, энергетикой и промышленной политикой. Стратегические секторы, такие как инфраструктура ИИ, полупроводники, критически важные минералы, технологии и услуги в области энергетического перехода, составили 44% стоимости мировых проектов «гринфилд» в 2025 году против 16% в 2020 году.

Рост стоимости проектов был обусловлен главным образом инвестициями в центры обработки данных, за которыми следовали нефтегазовая отрасль и производство полупроводников. В большинстве других секторов зафиксировано снижение, включая возобновляемую энергетику, инфраструктуру и производство, что подтверждает, что восстановление по-прежнему носит ограниченный характер.

Экономики с низкими доходами и экономики с доходами ниже среднего привлекли лишь около 10% инвестиций в стратегические секторы в 2020-2025 годах, по сравнению с более чем 20% в других секторах.

Более избирательная инвестиционная среда

Правительства также занимают всё более активную роль в формировании инвестиционных потоков. В 2025 году страны приняли рекордные 229 мер инвестиционной политики. Большинство из них по-прежнему были благоприятны для инвесторов, однако многие были разработаны для привлечения инвестиций в стратегические отрасли, укрепления внутренних экономических приоритетов или реагирования на проблемы экономической безопасности.

Превращение инвестиций в выгоды для развития

Для развивающихся стран новый инвестиционный ландшафт несёт как возможности, так и риски. Однако многие страны рискуют оказаться в стороне по мере того, как инвестиции становятся всё более капиталоёмкими, высокотехнологичные и определяемыми политической поддержкой, которую многие развивающиеся экономики не в состоянии легко воспроизвести.

ЮНКТАД указывает, что развивающимся странам для конкурентоспособности в этой среде нужно больше, чем просто продвижение инвестиций. Им необходимы реалистичные точки входа в развивающиеся цепочки создания стоимости, более эффективное содействие инвестициям, надёжная инфраструктура, квалифицированная рабочая сила, развитие поставщиков и региональные рынки, обеспечивающие жизнеспособность проектов. Потребуется и международное сотрудничество для обеспечения того, чтобы инвестиционные партнёрства поддерживали как устойчивость инвесторов, так и приоритеты развития принимающих экономик.

Неопределённые перспективы

Перспективы на 2026 год остаются неблагоприятными. Неопределённость торговой политики, геополитическая напряжённость, конфликты, высокие затраты на финансирование и экономическая фрагментация продолжают оказывать давление на инвестиционные решения. В то же время ожидается усиление конкуренции за проекты в стратегических отраслях, как правительства стремятся обеспечить себе будущие источники роста и технологического преимущества.

Результаты исследования помогут сформировать повестку дискуссий на Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД 2026, который состоится в Дохе (Катар) с 25 по 27 октября 2026, где представители правительств, инвесторы и партнёры по развитию рассмотрят, как превратить более избирательный инвестиционный ландшафт в более широкие преимущества для развития.

Главный вопрос уже не в том, каков объём инвестиций, пересекающих границы. Вопрос в том, куда направляются эти инвестиции, что они создают и кто может извлечь из них выгоду. ///ЮНКТАД, 7 июля 2026 г.