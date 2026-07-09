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Развивающаяся Азия лидирует по объёму инвестиций среди развивающихся регионов по мере изменения структуры потоков внутри региона

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Ключевые выводы

  • В 2025 году Африка привлекла около 70 млрд долл. США прямых иностранных В 2025 году развивающаяся Азия привлекла 644 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций, сохранив статус крупнейшего региона-получателя среди развивающихся регионов мира.
  • Юго-Восточная Азия обошла Восточную Азию, став крупнейшей принимающей субрегиональной группой в регионе.
  • Индия зафиксировала 44-процентный рост притока инвестиций, что способствовало увеличению инвестиционных потоков в Южной Азии.
  • ПИИ по-прежнему отличаются высокой концентрацией: восемь из десяти крупнейших принимающих экономик среди развивающихся стран расположены в Азии.

Женева, 7 июля 2026 года – В 2025 году развивающаяся Азия сохранила позиции главного направления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди развивающихся регионов. Однако значимость региона всё в большей мере определяется не только объёмом привлекаемых инвестиций, но и их географией внутри региона.

Такой сдвиг имеет важное значение для развития , поскольку ПИИ могут помочь экономикам перейти к производству с более высокой добавленной стоимостью, цифровым услугам, логистике и региональным цепочкам поставок, — однако лишь при условии, что инвестиции связаны с отечественными предприятиями, квалификацией рабочей силы и инфраструктурой.

Согласно Докладу о мировых инвестициях 2026 Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2025 году развивающаяся Азия получила 644 млрд долл. США ПИИ. Это составило около 40% мировых ПИИ и более 70% потоков в развивающиеся экономики.

Одновременно структура инвестиций внутри региона продолжала меняться: компании пересматривали цепочки поставок, правительства конкурировали за привлечение новых отраслей, а инвесторы искали возможности для роста в условиях нарастающей неопределённости мировой экономики.

Азия не только привлекает инвестиции — она всё активнее определяет, где будут строиться отрасли будущего, даже несмотря на изменения в структуре инвестиционных потоков внутри региона. Китай сохранил позиции одного из крупнейших в мире получателей ПИИ, несмотря на снижение притока инвестиций — примерно со 116 до 105 млрд долл. США, — продолжая привлекать вложения в деятельность с более высокой добавленной стоимостью, в исследования и разработки, а также в фармацевтическое производство.

В целом показатели ПИИ региона подтверждают центральную роль Азии в принятии глобальных инвестиционных решений и вместе с тем свидетельствуют о том, что баланс внутри самой Азии продолжает меняться.

Укрепление позиций Юго-Восточной Азии

Одним из наиболее заметных событий 2025 года стало выдвижение Юго-Восточной Азии на позицию крупнейшей принимающей субрегиональной группы в развивающейся Азии.

В то время как приток инвестиций в Восточную Азию сократился, в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Западной Азии и Центральной Азии он вырос. Ключевую роль в этом сдвиге сыграла Индия, зафиксировавшая 44-процентный рост входящих ПИИ и обеспечившая подъём инвестиций во всём субрегионе Южной Азии.

На уровне отдельных стран концентрация по-прежнему высока: восемь из десяти крупнейших принимающих экономик среди развивающихся стран находятся в Азии, и в совокупности на них приходится около 60% общего притока ПИИ в развивающиеся экономики и более 80% региональных потоков.

Взятые вместе, субрегиональные сдвиги и концентрация на уровне стран свидетельствуют о том, что инвестиционные возможности распространяются на более широкие территории Азии, хотя крупнейшие и наиболее конкурентоспособные экономики по-прежнему аккумулируют основной объём потоков. Страны Азии ведут всё более острую конкурентную борьбу за проекты в области производства, услуг, логистики и новых отраслей.

Почему Азия важна в меняющемся инвестиционном ландшафте

Происходящие в Азии изменения отражают более широкие сдвиги в мировой экономике.

Во всем мире инвестиции все в большей степени направляются в отрасли, связанные с полупроводниками, цифровой инфраструктурой, искусственным интеллектом, передовым производством, а также технологиями и услугами в области энергетического перехода. В

совокупности эти отрасли обеспечили 44% мировых инвестиций в создание новых предприятий в

2025 году, тогда как пять лет назад их доля составляла 16%.

Многие азиатские экономики вступают в этот период с важными конкурентными преимуществами: развитым производственным потенциалом, сетями поставщиков,

крупными потребительскими рынками, динамично развивающимися промышленными экосистемами и глубокой интеграцией в региональные производственные сети. Однако эти преимущества распределены неравномерно, и не все экономики способны конкурировать за одни и те же проекты.

Указанные сильные стороны помогли региону воспользоваться изменениями в глобальных инвестиционных тенденциях, даже по мере нарастания конкуренции за капитал.

Для директивных органов приоритет заключается не просто в предоставлении дополнительных стимулов. Доклад указывает на необходимость содействия инвестициям, укрепления экосистем поставщиков, надёжного энергоснабжения и логистики, развития профессиональных навыков работников и региональной интеграции, позволяющей небольшим экономикам встраиваться в крупные производственные сети. Такая политика может способствовать преобразованию притока инвестиций в модернизацию промышленности и более широкие результаты в области развития.

Следующий этап будет более конкурентным

Успех в привлечении инвестиций становится всё менее гарантированным.

Правительства во всем мире проводят промышленную политику, используя меры стимулирования и другие инструменты для привлечения инвестиционных проектов в отраслях, которые будут определять будущий экономический рост. Инвесторы, в свою очередь, становятся более избирательными в выборе направлений для долгосрочного вложения капитала.

Для стран Азии задача уже заключается не просто в привлечении иностранных инвестиций. Она состоит в сохранении конкурентоспособности в условиях, когда капитал, технологии и производственный потенциал все больше концентрируются в отраслях, имеющих стратегическое значение.

Азия по-прежнему занимает центральное место в формирующемся новом инвестиционном ландшафте, однако дальнейшее развитие будет зависеть от того, какие страны смогут обеспечить связь иностранных инвестиций с модернизацией промышленности, созданием рабочих мест, развитием сетей поставщиков и более широким региональным развитием. ///ЮНКТАД, 7 июля 2026 г.

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