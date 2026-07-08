Всемирный доклад IGU по СПГ за 2026 год — Краткий обзор

Опубликовано: Международным газовым союзом (IGU) совместно с Rystad Energy в качестве партнера по знаниям.

Предельный срок сбора данных: 31 декабря 2025 года (с учетом ключевых событий за первый и начало второго квартала 2026 года).

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2025 год стал рекордным для рынка СПГ. Затем 2026 год принес отрасли сильнейший шок со времен российско-украинского конфликта. Доклад, по сути, разделен на две части: зрелая, устойчивая индустрия, завершившая успешный год, сразу же подверглась испытанию геополитическим кризисом, который вывел из строя одного из трех крупнейших поставщиков.

1. Рекордный 2025 год

Мировая торговля СПГ достигла 436,98 миллиона тонн (млн тонн) , увеличившись на 6,3% (+25,7 млн тонн) в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с 2022 года и новый исторический максимум.

, увеличившись на 6,3% (+25,7 млн тонн) в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с 2022 года и новый исторический максимум. США стали бесспорным экспортером №1 , поставив 110,7 млн тонн (+22,3 млн тонн) и обогнав Катар (81,5 млн тонн) и Австралию (80,3 млн тонн). Россия осталась на 4-м месте с показателем 30,5 млн тонн, пострадав от санкций.

, поставив 110,7 млн тонн (+22,3 млн тонн) и обогнав Катар (81,5 млн тонн) и Австралию (80,3 млн тонн). Россия осталась на 4-м месте с показателем 30,5 млн тонн, пострадав от санкций. Появились два новых экспортера : Канада (2,1 млн тонн через проект LNG Canada) и Мавритания/Сенегал (1,2 млн тонн через проект плавучего завода Tortue/Ahmeyim FLNG) — это первые новые экспортные рынки с 2022 года.

: Канада (2,1 млн тонн через проект LNG Canada) и Мавритания/Сенегал (1,2 млн тонн через проект плавучего завода Tortue/Ahmeyim FLNG) — это первые новые экспортные рынки с 2022 года. Европа сформировала основной спрос в этом году : импорт подскочил на 26,1 млн тонн до 126,2 млн тонн, поскольку регион компенсировал прекращение транзита российского трубопроводного газа через Украину (срок действия соглашения истек в начале 2025 года). Европа вернула себе роль «балансирующего рынка» для излишков атлантического СПГ.

: импорт подскочил на 26,1 млн тонн до 126,2 млн тонн, поскольку регион компенсировал прекращение транзита российского трубопроводного газа через Украину (срок действия соглашения истек в начале 2025 года). Европа вернула себе роль «балансирующего рынка» для излишков атлантического СПГ. Спрос в Азии ослаб : импорт Китая сократился на 8,9 млн тонн (из-за мягкой зимы, увеличения внутренней добычи и роста поставок российского трубопроводного газа по «Силе Сибири»), хотя КНР и осталась крупнейшим единичным импортером (69,8 млн тонн). Показатели Японии (67,4 млн тонн) и Южной Кореи (48,7 млн тонн) были сравнительно стабильными.

: импорт Китая сократился на 8,9 млн тонн (из-за мягкой зимы, увеличения внутренней добычи и роста поставок российского трубопроводного газа по «Силе Сибири»), хотя КНР и осталась крупнейшим единичным импортером (69,8 млн тонн). Показатели Японии (67,4 млн тонн) и Южной Кореи (48,7 млн тонн) были сравнительно стабильными. Цены оставались сдержанными: азиатский эталонный индекс (JKM) составил в среднем 12,16 доллара США за млн БТЕ (MMBtu), поднявшись всего на 2,1% по сравнению с 2024 годом в условиях хорошего предложения и растущей ликвидности рынка.

2. Затем земля ушла из-под ног: ближневосточный кризис 2026 года

В начале 2026 года конфликт на Ближнем Востоке резко обострился и нанес прямой удар по рынку СПГ:

Ормузский пролив был перекрыт , что привело к остановке практически всего экспорта СПГ из Катара и ОАЭ — рынков, которые в совокупности обеспечивают около 16% мировых мощностей по сжижению.

, что привело к остановке практически всего экспорта СПГ из Катара и ОАЭ — рынков, которые в совокупности обеспечивают около 16% мировых мощностей по сжижению. Иранские ракетные удары повредили две технологические линии СПГ в катарском комплексе Рас-Лаффан 18 марта 2026 г. Ожидается, что они будут выведены из эксплуатации на срок от 3 до 5 лет, что навсегда уберет с краткосрочного рынка 12,8 млн тонн в год (около 17% от номинальной мощности Катара).

в катарском комплексе Рас-Лаффан 18 марта 2026 г. Ожидается, что они будут выведены из эксплуатации на срок от 3 до 5 лет, что навсегда уберет с краткосрочного рынка 12,8 млн тонн в год (около 17% от номинальной мощности Катара). Компания QatarEnergy объявила о форс-мажоре по множеству контрактов.

по множеству контрактов. Цены резко выросли, но не катастрофически : индекс JKM подскочил почти на 70%, достигнув пика в 25,39 доллара США за млн БТЕ (MMBtu) 3 марта (самый высокий показатель с декабря 2022 года); ставки на фрахт судов (к востоку от Суэцкого канала) взлетели с примерно 14 250 долларов в день в феврале до пиковых 300 000 долларов в день 5 марта 2026 г., после чего к концу апреля стабилизировались в районе 100 000 долларов в день, что все еще значительно выше докризисного уровня.

: индекс JKM подскочил почти на 70%, достигнув пика в 25,39 доллара США за млн БТЕ (MMBtu) 3 марта (самый высокий показатель с декабря 2022 года); ставки на фрахт судов (к востоку от Суэцкого канала) взлетели с примерно 14 250 долларов в день в феврале до пиковых 300 000 долларов в день 5 марта 2026 г., после чего к концу апреля стабилизировались в районе 100 000 долларов в день, что все еще значительно выше докризисного уровня. Азиатские покупатели перенаправили из Европы как минимум 8 атлантических партий груза для покрытия дефицита, а объемы торгов деривативами и спотовыми контрактами резко выросли (+156–251% в годовом исчислении). Это показало, что рынок — в отличие от 2022 года — обладал достаточной ликвидностью и диверсифицированной базой поставок, чтобы поглотить шок без полномасштабного кризиса.

для покрытия дефицита, а объемы торгов деривативами и спотовыми контрактами резко выросли (+156–251% в годовом исчислении). Это показало, что рынок — в отличие от 2022 года — обладал достаточной ликвидностью и диверсифицированной базой поставок, чтобы поглотить шок без полномасштабного кризиса. Проект Golden Pass LNG (США, совместное предприятие QatarEnergy и ExxonMobil) по иронии судьбы запустился в самый разгар этих событий, экспортировав первую партию 22 апреля 2026 г. и обеспечив новые поставки для частичной компенсации дефицита.

Формулировка IGU: это «год, который скорее задержал, чем существенно изменил» расширение отрасли — при условии, что конфликт не затянется и не распространиться дальше.

Полный текст отчета доступен по ссылке: https://www.datocms-assets.com/146580/1783403747-igu-world-lng-report-2026.pdf

3. Инвестиции: оптимизм сохраняется, несмотря на шок

68,4 млн тонн в год новых мощностей по сжижению получили окончательное инвестиционное решение (FID) в 2025 году — это самый высокий показатель с 2019 года, едва не побивший исторический рекорд. Почти все эти мощности пришлись на США (проекты Woodside Louisiana, Calcasieu Pass 2, Port Arthur Phase 2, Rio Grande Phase 2) на фоне того, как администрация Трампа отменила мораторий на выдачу разрешений на экспорт в страны, не подписавшие соглашение о свободной торговле (non-FTA).

в 2025 году — это самый высокий показатель с 2019 года, едва не побивший исторический рекорд. Почти все эти мощности пришлись на США (проекты Woodside Louisiana, Calcasieu Pass 2, Port Arthur Phase 2, Rio Grande Phase 2) на фоне того, как администрация Трампа отменила мораторий на выдачу разрешений на экспорт в страны, не подписавшие соглашение о свободной торговле (non-FTA). Это подвело итог впечатляющему пятилетнему периоду (2021–2025 годы) : было одобрено 206 млн тонн в год мощностей — вдвое больше, чем за предыдущие пять лет.

: было одобрено 206 млн тонн в год мощностей — вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Мировые действующие мощности по сжижению на конец 2025 года составили 524,5 млн тонн в год (+30,1 млн тонн в год). Они по-прежнему сосредоточены в США, Австралии и Катаре (в совокупности более 50%).

на конец 2025 года составили 524,5 млн тонн в год (+30,1 млн тонн в год). Они по-прежнему сосредоточены в США, Австралии и Катаре (в совокупности более 50%). Сектор плавучих заводов СПГ (FLNG) продолжает развиваться : в эксплуатации находятся 16,6 млн тонн в год мощностей на 8 установках; по проекту Coral North FLNG в Мозамбике было принято окончательное инвестиционное решение (что удвоит мощности FLNG в стране примерно до 7 млн тонн в год); в Аргентине был одобрен первый в истории проект по экспорту СПГ (Southern Energy FLNG — плавучий завод, работающий на сланцевом газе месторождения Вака Муэрта).

: в эксплуатации находятся 16,6 млн тонн в год мощностей на 8 установках; по проекту Coral North FLNG в Мозамбике было принято окончательное инвестиционное решение (что удвоит мощности FLNG в стране примерно до 7 млн тонн в год); в Аргентине был одобрен первый в истории проект по экспорту СПГ (Southern Energy FLNG — плавучий завод, работающий на сланцевом газе месторождения Вака Муэрта). 1 105 млн тонн в год мощностей по всему миру остаются на стадии до принятия FID (в основном в США, Канаде и России), однако усложнение экономики проектов (низкие запасы газа в США, рост цен на Henry Hub, инфляция издержек) означает, что лишь часть из них, вероятно, будет реализована.

(в основном в США, Канаде и России), однако усложнение экономики проектов (низкие запасы газа в США, рост цен на Henry Hub, инфляция издержек) означает, что лишь часть из них, вероятно, будет реализована. Взгляд в будущее до 2035 года: ожидается, что предложение (действующие мощности + проекты на стадии FID) превысит 700 млн тонн к 2030 году (+40% по сравнению с 2025 годом). Это, скорее всего, приведет к временному избытку предложения и понижательному давлению на цены, после чего рынок вновь сбалансируется к середине 2030-х годов по мере роста спроса.

4. Судоходство и инфраструктура — вспомогательные факторы

Флот танкеров-газовозов СПГ: 804 активных судна (+8,4% в годовом исчислении), включая 49 плавучих регазификационных установок (FSRU). При этом 2025 год фактически стал одним из самых слабых в новейшей истории с точки зрения экономики судоходства: слишком много новых судов претендовали на недостаточный объем новых грузов, из-за чего чартерные ставки большую часть года держались на уровне безубыточности (за исключением кратковременного всплеска в четвертом квартале до 60 000 – 100 000 долларов в день). Кризис в Ормузском проливе 2026 года резко изменил эту ситуацию, взвинтив ставки в начале марта до 300 000 долларов в день.

804 активных судна (+8,4% в годовом исчислении), включая 49 плавучих регазификационных установок (FSRU). При этом 2025 год фактически стал одним из самых слабых в новейшей истории с точки зрения экономики судоходства: слишком много новых судов претендовали на недостаточный объем новых грузов, из-за чего чартерные ставки большую часть года держались на уровне безубыточности (за исключением кратковременного всплеска в четвертом квартале до 60 000 – 100 000 долларов в день). Кризис в Ормузском проливе 2026 года резко изменил эту ситуацию, взвинтив ставки в начале марта до 300 000 долларов в день. 301 судно находится в стадии заказа , при этом явный приоритет отдается эффективным двухтактным двигателям типа «X-DF», так как старые суда с паротурбинными установками приближаются к выводу из эксплуатации.

, при этом явный приоритет отдается эффективным двухтактным двигателям типа «X-DF», так как старые суда с паротурбинными установками приближаются к выводу из эксплуатации. Мощности по регазификации (импорту): 1 113,5 млн тонн в год на 50 рынках (+62,9 млн тонн в год добавлено в 2025 году). Китай лидировал по приросту новых мощностей. Ярким примером среди развивающихся рынков стал Египет, добавивший около 15 млн тонн в год за счет трех новых установок FSRU, так как страна превратилась из экспортера СПГ в крупного импортера на фоне падающей внутренней добычи газа. Сенегал, Бахрейн и еще восемь рынков (Никарагуа, Ирак, Кипр, Австралия, Гана, Россия, Багамские Острова, Антигуа и Барбуда) вступают или готовятся вступить в клуб импортеров СПГ. При этом плавучие терминалы (FSRU) остаются предпочтительным, недорогим и быстровозводимым способом организации импорта.

1 113,5 млн тонн в год на 50 рынках (+62,9 млн тонн в год добавлено в 2025 году). Китай лидировал по приросту новых мощностей. Ярким примером среди развивающихся рынков стал Египет, добавивший около 15 млн тонн в год за счет трех новых установок FSRU, так как страна превратилась из экспортера СПГ в крупного импортера на фоне падающей внутренней добычи газа. Сенегал, Бахрейн и еще восемь рынков (Никарагуа, Ирак, Кипр, Австралия, Гана, Россия, Багамские Острова, Антигуа и Барбуда) вступают или готовятся вступить в клуб импортеров СПГ. При этом плавучие терминалы (FSRU) остаются предпочтительным, недорогим и быстровозводимым способом организации импорта. Бункеровка СПГ (судовое топливо) продолжила расширяться: флот бункеровщиков вырос до 60 судов; Сингапур, Роттердам и Шанхай остаются ведущими бункеровочными портами. Потребление био-СПГ резко возросло (объемы био-СПГ в Роттердаме выросли в 6 раз), поскольку судовладельцы реагируют на правила ЕС FuelEU Maritime, которые вступили в силу 1 января 2025 года.

5. Долгосрочная перспектива (до 2035 года)

Базовый сценарий IGU: основная ценность СПГ — гибкость поставок, более низкий уровень выбросов по сравнению с углем и нефтью, а также способность подстраховывать возобновляемые источники энергии — остается неизменной. Более того, кризис 2026 года лишь укрепил, а не подорвал эти позиции. Ключевые структурные темы включают:

Факторы роста: электрификация, растущий спрос на электроэнергию со стороны дата-центров и систем искусственного интеллекта (ИИ), рост населения и урбанизация в странах Азии и Африки.

электрификация, растущий спрос на электроэнергию со стороны дата-центров и систем искусственного интеллекта (ИИ), рост населения и урбанизация в странах Азии и Африки. Возможности: новые «перспективные» рынки (только в 2025 году дебютировали 2 новых экспортера и 2 новых импортера); продолжающееся расширение сектора FLNG для освоения труднодоступных запасов газа; коммерческое созревание технологий декарбонизации в рамках различных проектов (улавливание и хранение углерода — CCS, компрессия с электроприводом, био-СПГ/электронный метан).

новые «перспективные» рынки (только в 2025 году дебютировали 2 новых экспортера и 2 новых импортера); продолжающееся расширение сектора FLNG для освоения труднодоступных запасов газа; коммерческое созревание технологий декарбонизации в рамках различных проектов (улавливание и хранение углерода — CCS, компрессия с электроприводом, био-СПГ/электронный метан). Риски: геополитическая уязвимость транспортных «узких мест» (Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив / Красное море, риски засухи в Панамском канале); резкие колебания государственной политики между приоритетами энергетической безопасности и экономической доступности; альтернативные источники поставок (возможное возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу, проект «Сила Сибири — 2» в Китай), которые могут снизить темпы роста импорта на конкретных рынках.

Краткий справочник показателей

Показатель Данные за 2025 год (с учетом кризиса I кв. 2026 г.) Мировая торговля СПГ 436,98 млн тонн (+6,3%) Ведущий экспортер США — 110,7 млн тонн Ведущий импортер Китай — 69,8 млн тонн Мировые мощности по сжижению 524,5 млн тонн в год Одобренные FID (инвестпроекты) в 2025 году 68,4 млн тонн в год Мировые мощности по регазификации 1 113,5 млн тонн в год Действующий флот танкеров-газовозов СПГ 804 судна Средняя цена JKM (2025 год) 12,16 доллара США / млн БТЕ (MMBtu) Пиковая цена JKM (кризис в I кв. 2026 года) 25,39 доллара США / млн БТЕ (MMBtu)

/// nCa, 8 июля 2026 г.