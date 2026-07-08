Узбекистан и Беларусь: Создание динамичного партнерства нового поколения

Эльвира Кадырова

Партнерство между Узбекистаном и Беларусью вступает в новый активный этап — переход от традиционной торговли к глубокой промышленной кооперации, совместному производству и общему процветанию. Благодаря взаимодополняющим сильным сторонам и твердой политической воле два государства создают реальные возможности для бизнеса, регионов и граждан.

Двусторонняя торговля демонстрирует замечательную динамику. В 2025 году взаимный товарооборот достиг 965 миллионов долларов США, что на 25% больше показателей предыдущего года и более чем в пять раз превышает уровень 2017 года. Данные за начало 2026 года свидетельствуют о сохранении уверенного роста на уровне 32%. Обе стороны поставили высокую, но вполне достижимую цель: довести товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Этому будет способствовать новая совместная программа и Дорожная карта на 2026–2030 годы, направленные на расширение товарной номенклатуры, совершенствование логистики и продвижение продукции с высокой добавленной стоимостью.

Экспорт Узбекистана в Беларусь, включающий текстиль, продовольственные товары, пластмассы и машиностроительную продукцию, быстро расширяется, в то время как Беларусь поставляет качественную сельскохозяйственную технику, оборудование и продукты питания. Создание Торгового дома Узбекистана в Минске придаст этому дополнительный импульс, выполняя роль постоянной витрины и бизнес-хаба для узбекских товаров.

Инвестиционное сотрудничество впечатляет не меньше. Сегодня в Узбекистане действует около 260 предприятий с участием белорусского капитала, в то время как в Беларуси работают более 110 компаний с узбекскими инвестициями.

Ключевые истории успеха включают:

Совместное предприятие AGROMAX TECHNIC в Нурафшане с Минским тракторным заводом, локализующее производство тракторов для модернизации сельского хозяйства Узбекистана.

в Нурафшане с Минским тракторным заводом, локализующее производство тракторов для модернизации сельского хозяйства Узбекистана. Производство высоковольтных кабелей в Ахангаранском медном кластере совместно с компанией «Энергокомплект».

в Ахангаранском медном кластере совместно с компанией «Энергокомплект». Предприятие UzShoes в Карши, развивающее сотрудничество в кожевенно-обувной сфере.

Новые горизонты открываются в фармацевтике, пищевой промышленности (молочная, рыбная, кондитерская отрасли), технологиях «умного» сельского хозяйства, электротехнике, производстве строительных материалов и текстиле. Такие проекты, как создание животноводческих кластеров в Беларуси для целевых поставок в Узбекистан, иллюстрируют формирование инновационных трансграничных цепочек создания стоимости.

Этот импульс поддерживается за счет взаимодействия на высоком уровне. Регулярные заседания Межправительственной комиссии, предстоящий 3-й Межрегиональный форум в Минске, бизнес-форумы, а также такие выставки, как «Made in Belarus» в Ташкенте и «Made in Uzbekistan» в Минске, превращают договоренности в реальные проекты. Ожидается, что визит Президента Шавката Мирзиёева в Беларусь 8-9 июля придаст новый импульс и приведет к подписанию новых соглашений.

Партнерство отличается практичностью и взаимной выгодой. Беларусь привносит передовой промышленный опыт и технологии, в то время как Узбекистан предлагает динамичный, быстрорастущий рынок и мощный производственный потенциал. Вместе они создают устойчивые цепочки поставок, генерируют рабочие места, обеспечивают трансфер знаний и укрепляют свои позиции на региональном и мировом рынках.

В условиях развития глобальной экономики узбекско-белорусские отношения служат примером перспективного сотрудничества — прагматичного, амбициозного и полного надежд для обоих народов. Лучшие главы этого партнерства еще только пишутся. /// nCa, 8 июля 2026 г.