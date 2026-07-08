Управление ООН по правам человека укрепляет защиту прав лиц с инвалидностью и инклюзивную коммуникацию в Туркменистане

Региональное отделение Управления ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ) организовало в Ашхабаде серию семинаров, прошедших с 30 июня по 2 июля, с целью укрепления потенциала в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и продвижения инклюзивной коммуникации в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (КПИ). В мероприятиях приняли участие журналисты, пресс-секретари государственных органов, создатели контента, представители организаций лиц с инвалидностью (ОЛИ), активисты гражданского общества и блогеры. Целью встреч стало углубление понимания подходов к вопросам инвалидности с точки зрения прав человека и ее корректного освещения в СМИ. Модератором сессий выступила Ксения Симинчук, сотрудник по правам человека из Представительства УВКПЧ ООН в Молдове.

Программа началась 30 июня с семинара для журналистов, создателей контента, государственных пресс-секретарей и независимых медиа-порталов. Он был посвящен принципам Конвенции ООН о правах инвалидов и международным стандартам освещения тем инвалидности и инклюзии в средствах массовой информации. Участники проанализировали, как язык, визуальные образы и медийные нарративы влияют на общественное восприятие и могут либо укоренять стереотипы, либо способствовать более широкой инклюзии.

Программа также включала презентации ЮНИСЕФ о работе организации в области психического здоровья и психосоциального благополучия детей и молодежи. В ходе выступлений особое внимание было уделено важности тщательного планирования программ и значимого взаимодействия с местным сообществом. «СМИ играют ключевую роль в изменении восприятия и отношения нашего общества к людям с инвалидностью — в переходе от благотворительного и медицинского подходов к подходу, основанному на правах человека», — отметила Ксения Симинчук.

1 и 2 июля состоялся двухдневный семинар для представителей гражданского общества, поддерживающих лиц с ограниченными возможностями, молодых активистов с инвалидностью, блогеров и авторов контента. Руководствуясь принципом «Ничего о нас без нас», участники изучили методы коммуникации на основе прав человека, цифровой адвокации и стратегических кампаний для более эффективного продвижения прав лиц с инвалидностью. Практическая часть семинара стимулировала участников к разработке адвокационных инициатив, направленных на обеспечение доступности среды, инклюзии и прав лиц с инвалидностью в Туркменистане. Инклюзивная коммуникация — это не только уважительный язык; это также обеспечение того, чтобы лица с инвалидностью участвовали в общественной жизни в качестве экспертов, правозащитников и лиц, принимающих решения.

«Эти семинары дали практические знания и новые инструменты для правозащитной деятельности. Они укрепили мою уверенность в продвижении прав людей с инвалидностью и повышении осведомленности в моем сообществе об инклюзии, доступности и равном участии», — поделилась Шабиби Османова, участница семинара и активистка по правам лиц с инвалидностью.

Прошедшие тренинги закрепили принципы Конвенции о правах инвалидов, которая признает право лиц с инвалидностью на полное участие в общественной жизни, в том числе через доступ к информации и репрезентацию, свободную от стереотипов.

О Конвенции о правах инвалидов (КПИ): КПИ — это международный договор в области прав человека, который поощряет, защищает и обеспечивает полное и равное осуществление всеми лицами с инвалидностью всех прав человека и основных свобод, а также способствует уважению их присущего достоинства. Туркменистан ратифицировал Конвенцию в 2008 году. /// nCa, 8 июля 2026 г. (по материалам ООН в Туркменистане)