105 лет Компартии Китая: юбилейные мероприятия прошли в Ашхабаде

3 июля в Ашхабаде прошло мероприятие, приуроченное к знаменательной исторической дате — 105-й годовщине со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК). Торжество, объединившее фотовыставку достижений китайской модернизации и тематический семинар, собрало более 60 видных представителей государственных, общественных и дипломатических кругов Туркменистана и КНР, а также СМИ двух стран.

Перед началом семинара гости ознакомились с экспозицией из 30 уникальных кадров, разделенной на тематические блоки: «Исторический скачок китайской модернизации», «Высококачественное развитие», «Народное благосостояние, культура и экология», а также «Обмены между молодежью». Организаторами выступили Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане и Алматинское бюро Информационного агентства «Синьхуа».

Официальную часть мероприятия открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь. Глава дипломатической миссии представил глубокий анализ векового пути Компартии Китая, выделив ключевые факторы феноменального успеха государственного строительства. Компартия Китая всегда ставила во главу угла суверенитет и самодостаточность страны; следование главной цели – процветанию нации: все усилия партии были направлены на улучшение жизни народа и обеспечение благополучия каждого гражданина; опора на народ: Компартия Китая всегда действовала в интересах народа, черпая в нём свою силу и поддержку; приверженность саморазвитию: партия постоянно совершенствовалась, адаптируясь к меняющимся условиям и вызовам.

Почетный гость мероприятия — Герой Туркменистана, Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, опираясь на личный опыт работы в качестве дипломатического представителя в КНР, дала высокую оценку социально-экономическим преобразованиям под эгидой КПК, в результате которых Китай превратился в передовую технологическую державу и индустриальный локомотив планеты.

«Общественные интересы здесь всегда превалируют над личными, а успех отдельного человека воспринимается как успех всего сообщества. Все эти ценности составляют основу гуманной политики Коммунистической партии Китая, в которой человек ставится превыше всего», — заявила Ч. Рустемова.

Важнейшим лейтмотивом семинара стала экономическая и геополитическая синергия двух государств. Чинар Рустемова напомнила знаковые слова Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова о содержательном и философском сопряжении национальной концепции «Возрождение Великого Шёлкового пути» с китайской стратегией «Один пояс — один путь».

Оба мегапроекта ориентированы на долгосрочное евразийское партнерство, создание мощных транспортно-логистических узлов и решение насущных социальных задач, что напрямую ведет к росту благосостояния народов обширного региона.

Вопросы практического и политического взаимодействия в своих докладах затронули и другие спикеры. Председатель Демократической партии Туркменистана Ата Сердаров акцентировал внимание на регулярном характере межпартийных контактов. По его мнению, способность КПК адаптироваться к требованиям эпохи обеспечила стране международное признание, а устойчивые связи между Демпартией Туркменистана и КПК выступают надежным драйвером межгосударственных отношений.

В свою очередь, депутат Меджлиса Туркменистана Дженнет Овекова осветила поступательное развитие связей по парламентской линии, выделив эффективную деятельность Группы межпарламентской дружбы.

Участники семинара выразили единодушную уверенность в том, что беспрецедентно высокий уровень политического доверия между лидерами Туркменистана и Китая будет и впредь трансформироваться в масштабные практические результаты. ///nCa, 4 июля 2026 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан», «Синьхуа, «Туркменистан: Золотой Век»)