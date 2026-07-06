От Каспия до «Галкыныша»: глава PETRONAS Carigali прокомментировал значимость новых соглашений Малайзии с Туркменистаном

Недавно Туркменистан и Малайзия подписали пакет энергетических соглашений, ознаменовавший очередной этап в истории 30-летнего взаимовыгодного партнерства.

Церемония подписания состоялось в ходе визита Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Туркменистан.

Значимость подписанных документов прокомментировал главный исполнительный директор компании «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Исмади бин Исмаил в своей статье, опубликованной в газете «Туркменистан». Приводим основные тезисы статьи:

Расширение присутствия на Каспии и 100-процентное участие

В рамках международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию партнерства Малайзии и Туркменистана в энергетическом секторе, Petronas заключил новые соглашения с Государственным концерном «Туркменнебит» и Государственным предприятием «Хазарнебит». Это будет способствовать укреплению позиций компании в Каспийском море, а также расширению масштабов деятельности, связанной с геологоразведкой, разработкой и добычей на территории Туркменистана.

Одним из наиболее весомых событий стало подписание нового Соглашения о разделе продукции (СРП), охватывающего «Блок-19» и «Блок-20» в туркменском секторе Каспийского моря. Согласно документу, доля участия компании PETRONAS в этих проектах составит 100%.

Параллельно заключенное Соглашение о проведении 2D-сейсморазведочных работ между ГК «Туркменнебит» и PETRONAS Carigali обеспечит сбор новых сейсмических данных для дополнения уже имеющейся информации и позволит более глубоко изучить блоки в северной части Каспийского моря.

«Эти соглашения символизируют совместную приверженность работе, направленной на открытие новых возможностей для нашего будущего, более совершенное освоение подземных структур, а также дальнейшее укрепление позиций Туркменистана в области энергоснабжения на региональном и мировом уровнях», – подчеркивает Исмади бин Исмаил.

Выход на сушу: Диверсификация и доступ к мега-месторождению «Галкыныш»

Кроме того, между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии было подписано Рамочное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области освоения углеводородных ресурсов Туркменистана.

Данное Соглашение создает прочный фундамент для более широких направлений взаимодействия, включая изучение возможностей освоения газового месторождения «Галкыныш», переработку нефти и газа, а также оценку потенциала в таких сферах, как газохимия, транспортировка, сбыт и смежные отрасли

В этой связи следует подчеркнуть важное значение Соглашения, заключенного между ГК «Туркменгаз» и компанией PETRONAS Carigali International Ventures Sdn Bhd.

Вклад в развитие человеческого капитала

Наряду с освоением углеводородных ресурсов, PETRONAS вносит огромный вклад в развитие профессиональных навыков и повышение потенциала местных специалистов в Туркменистане. За прошедшие 30 лет компания подготовила 235 местных технических сотрудников и обеспечила выделение стипендий для обучения 188 туркменских студентов в Технологическом университете PETRONAS (UTP) в Малайзии — техническом вузе мирового уровня.

Кроме того, PETRONAS активно поддерживает социальные инициативы, направленные на благополучие общества, такие как ремонт местной школы в поселке Киянлы.

Эти долгосрочные инвестиции позволили сформировать высококвалифицированную местную рабочую силу. К настоящему времени на работу принято более тысячи граждан Туркменистана, которые составляют более 90% персонала компании в стране.

Параллельно с основной деятельностью PETRONAS они демонстрируют общую приверженность обучению, развитию навыков и созданию долгосрочных ценностей через значимое партнерство.///nCa, 6 июля 2026 г.