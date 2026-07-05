Уверенный шаг к зеленому будущему: в столице прошел эко-фестиваль

Экологический фестиваль «Вместе ради зеленого будущего!», прошедший 4 июля в торгово-развлекательном центре «Ашхабад», стал не просто площадкой для защиты окружающей среды, но и уникальным пространством, где экологическая культура обогатилась наукой и практикой. Это яркое событие, организованное общественной организацией «Юный натуралист» на базе креативного центра «Bilelik Hub», наглядно продемонстрировало гармонию природы и научных знаний, оставив глубокое впечатление у всех гостей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фестиваль послужил самобытной платформой для обмена опытом между эко-волонтерами, которые представили свои проекты и наладили новые партнерские связи. А в специальной интерактивной зоне, подготовленной волонтерами организации, самые юные гости в игровой форме знакомились с важностью бережного отношения к окружающему миру.

Особый интерес у детей вызвала научно-познавательная часть программы: наглядные пособия по естественным наукам, эффектные химические опыты и возможность рассмотреть клетки живых организмов под микроскопом пробудили в ребятах настоящую страсть к исследованиям.

Кроме того, на творческих мастер-классах участники осваивали тонкости гончарного искусства и дарили вторую жизнь вещам, создавая стильные предметы декора из вторичного сырья. Особый колорит празднику придала выставка модернизированных изделий, сочетающих в себе традиционные туркменские национальные узоры и современный дизайн.

В разгар летнего дня настоящим удовольствием для гостей стали прохладительные напитки и вкусное мороженое, подарившие всем ощущение уюта и комфорта. Праздничную атмосферу дополнили выступления известных артистов и хореографических коллективов, чьи яркие номера подняли настроение публике на еще более высокую ноту. В рамках мероприятии активным участникам фестиваля от имени организаторов и спонсоров были вручены памятные подарки.

Этот фестиваль, внесший большой вклад в формирование экологической грамотности подрастающего поколения, стал еще одним уверенным шагом на пути к нашему общему зеленому и чистому будущему. ///nCa, 5 июля 2026 г. (в сотрудничестве с «Юный натуралист»)