Туркменистан наращивает логистический потенциал: грузооборот за первое полугодие превысил 10,5 млн тонн

Объёмы трансграничных перевозок через территорию Туркменистана демонстрируют устойчивую положительную динамику. Согласно последним данным Государственной таможенной службы Туркменистана, по итогам первых шести месяцев текущего года через пункты пропуска на Государственной границе был обеспечен грузооборот свыше 10,5 млн тонн. Этот показатель на 10 % превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают в ведомстве, объем внешнеторговых перевозок, включающий экспортные и импортные операции, увеличился на 6 %. Такие результаты стали возможны благодаря поэтапной модернизации приграничной инфраструктуры и активному внедрению передовых цифровых технологий в систему таможенного администрирования.

Особо примечательный рост зафиксирован в сегменте транзитных перевозок, что подчеркивает ключевую роль Туркменистана как стратегического транспортно-логистического узла.

Объём транзита превысил 3,5 млн тонн грузов (рост на 15 % в годовом исчислении).

Транзитные потоки через территорию страны были направлены в 94 государства мира.

В Государственной таможенной службе Туркменистана подчеркивают, что ключевым фактором интенсификации грузопотоков стало техническое переоснащение пограничных переходов. Современные таможенные пункты, укомплектованные высокотехнологичными инспекционно-досмотровыми комплексами, сегодня обеспечивают сквозной цифровой контроль на всех этапах перемещения товаров. Это позволяет значительно ускорить таможенные процедуры, повысить пропускную способность и сократить время оформления транспортных средств на границе. ///nCa, 4 июля 2026 г.