ЕБРР и синдикат банков выделят $600 млн на строительство уникального комплекса по переработке золотых руд в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере до 300 млн долларов США ведущему производителю золота в Казахстане – компании Solidcore Resources plc (SR). Финансирование будет направлено на строительство Ертис гидрометаллургического комбината (ЕГМК) – первого в Казахстане и в Центральной Азии крупномасштабного комплекса полного цикла по автоклавному окислению для переработки упорных золотосодержащих концентратов.

Еще 300 млн долл. США в виде кредитной линии вложит синдикат коммерческих банков в составе ING, Société Générale и Abu Dhabi Commercial Bank.

ЕГМК после ввода в эксплуатацию сможет перерабатывать до 300 000 тонн золотосодержащего концентрата в год и производить до 500 тыс. унций золота в сплаве доре ежегодно из концентратов месторождения Кызыл и стороннего сырья.

Ожидается, что после завершения строительства проект заложит основу для нового металлургического сегмента в Казахстане, увеличивая производство продукции с высокой добавленной стоимостью в горнодобывающем секторе страны, который обеспечивает 12 процентов ВВП и около трети всего сырьевого экспорта.

По информации ЕБРР, в рамках этого проекта SR внедрит технологию автоклавного окисления, которая является одной из самых ресурсосберегающих, экологически чистых и безопасных в гидрометаллургической промышленности. Данная технология поможет создать инфраструктуру для освоения сложных упорных руд, которые составляют около половины золотых запасов Казахстана. Это повысит глобальную конкурентоспособность страны и ее потенциал в области поставок полезных ископаемых.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Казахстан почти 12,8 млрд долларов США (11 млрд евро) в рамках 354 проектов, что делает страну крупнейшим и наиболее продолжительным получателем инвестиций ЕБРР в Центральной Азии. ///nCa, 3 июля 2026 г.