Генеральный консул Туркменистана в Стамбуле встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств

2 июля 2026 года Генеральный консул Туркменистана в Турецкой Республике (г. Стамбул) Овезгелди Джуманазаров провел встречу с Генеральным секретарем Организация тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым. Встреча состоялась в здании Секретариата Организации тюркских государств.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также обсудили перспективы расширения взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, подчеркнув важность продолжения регулярного диалога и взаимодействия в целях укрепления дружбы, добрососедства и регионального партнерства.