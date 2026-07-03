Юные шахматисты Туркменистана завоевали пять медалей по рапиду на чемпионате Центральной и Северной Азии в Кыргызстане

С 30 июня по 9 июля на побережье озера Иссык-Куль, Кыргызстан проходит чемпионат Центральной и Северной Азии среди юношей и девушек по шахматам, в котором принимают участие спортсмены из Туркменистана.

В соревнованиях участвуют представители пяти стран региона: Казахстана (123 спортсмена), Кыргызстана (193), Таджикистана (11), Узбекистана (87) и Туркменистана (19).

Открылся турнир соревнованиями по рапиду, в ходе которых туркменские шахматисты отлично проявили себя, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медали.

Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Золотые призеры из Туркменистана это:

Мерьем Рустемова (рейтинг 1585), ученица 3-го класса средней школы №27 Лебапского велаята (2018 года рождения). Она набрала 6 очков из 7 возможных и повысила свой международный рейтинг на 46,8 пункта.

(рейтинг 1585), ученица 3-го класса средней школы №27 Лебапского велаята (2018 года рождения). Она набрала 6 очков из 7 возможных и повысила свой международный рейтинг на 46,8 пункта. Бягуль Джумаева (рейтинг 1597), ученица 4-го класса средней школы №2 Даневского этрапа Лебапского велаята (2017 года рождения). Шахматистка набрала 6,5 очка и увеличила рейтинг на 97,2 пункта.

Серебро завоевали:

Аннамухаммед Хоммадов (рейтинг 2396), студент 3-го курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта, воспитанник Специализированной шахматно-шашечной школы города Ашхабада. Тренируется он под руководством Сердара Аннабердиева. Спортсмен набрал 5 очков и повысил рейтинг на 22,8 пункта.

(рейтинг 2396), студент 3-го курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта, воспитанник Специализированной шахматно-шашечной школы города Ашхабада. Тренируется он под руководством Сердара Аннабердиева. Спортсмен набрал 5 очков и повысил рейтинг на 22,8 пункта. Лала Шохрадова (рейтинг 2153), студентка Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева. Тренируется она под руководством Сердара Аннабердиева, в ходе игры набрала 5 очков.

Обладательницей бронзовой медали стала:

Айя Байрамова (рейтинг 1920), ученица 7-го класса средней школы №31 Лебапского велаята (2014 года рождения). Она набрала 5,5 очка и повысила рейтинг на 39,6 пункта.

Успешное выступление туркменских шахматистов на чемпионате подтвердило высокий уровень подготовки молодых спортсменов страны и стало очередным достижением отечественной шахматной школы на международной арене. Участие спортсменов проходит под эгидой Шахматной федерации Туркменистана. Впереди наших шахматистов ждет насыщенная программы соревнований, в которой они смогут себя проявить.

Результаты турнира опубликованы на официальном сайте Chess-Results. ///Федерация Шахмат Туркменистана