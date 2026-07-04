Национальный Лидер туркменского народа принял участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи и провел переговоры в Тегеране

3 июля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Иран, в рамках которого он принял участие в траурной церемонии прощания с покойным Лидером Ирана Аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

В ходе визита также состоялись встречи с Президентом Масудом Пезешкианом и Председателем Исламского консультативного совета Мохаммадом Багером Галибафом.

Иран и Туркменистан неизменно поддерживают мирные и стабильные отношения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Туркменистан за поддержку и солидарность в связи с гибелью Лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, охарактеризовав отношения между Тегераном и Ашхабадом как прочную модель дружбы, взаимного доверия и добрососедства, сообщает пресс-служба Президента ИРИ.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Туркменистан неизменно поддерживают мирные и стабильные отношения, добавив, что их общая граница остается одной из самых безопасных в регионе.

Глава Ирана призвал ускорить реализацию двусторонних соглашений в сферах энергетики, транспорта, транзита, торговли и инвестиций, подтвердив решимость Тегерана расширять сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, он подчеркнул важность регионального экологического сотрудничества, особенно в области защиты экосистемы Каспийского моря, и пригласил Туркменистан принять участие в предстоящем саммите прикаспийских государств в Тегеране, а также в будущих встречах Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Со своей стороны, Гурбангулы Бердымухамедов передал соболезнования от имени правительства и народа Туркменистана в связи с гибелью Лидера Ирана.

Он подтвердил готовность Туркменистана быть рядом с Ираном в трудные времена, высоко оценил усилия Хаменеи по укреплению отношений с соседними странами и выразил поддержку расширению двустороннего и регионального сотрудничества.



Согласно репортажу IRNA, Бердымухамедов подтвердил активное участие Туркменистана в предстоящем саммите глав прикаспийских государств, а также в заседаниях ОЭС.

Он также выразил надежду на скорое возвращение мира и стабильности в регион, заявив, что война никогда не сможет стать долгосрочным решением споров.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность приложить совместные усилия для дальнейшего развития дружественных и братских отношений между двумя государствами по широкому спектру направлений в интересах туркменского и иранского народов.

Встреча с Председателем Исламского консультативного совета ИРИ

В ходе встречи с Национальным Лидером туркменского народа Председатель Исламского консультативного совета ИРИ Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул необходимость развития экономического, транзитного, энергетического и приграничного сотрудничества между двумя странами, устранения существующих барьеров и укрепления стратегических отношений между Тегераном и Ашхабадом.

По сообщению агентства «Шафакна», глава иранского парламента, подчеркнув важность развития экономического и приграничного сотрудничества между двумя странами, заявил о необходимости скорейшего создания приграничного рынка между Ираном и Туркменистаном. По его мнению, этот совместный рынок представляет собой ценную возможность для обеих стран с культурной и экономической точек зрения.

Национальный Лидер туркменского народа, говоря о необходимости расширения экономического взаимодействия между двумя странами, указал на возможности увеличения торгового обмена между Ираном и Туркменистаном. Также он подчеркнул, что Иран и Туркменистан всегда поддерживали позитивное сотрудничество в сферах водных ресурсов, электроэнергетики и газовой сфере.

Отметив, что одним из приоритетных направлений межгосударственных отношений является межпарламентское взаимодействие, стороны высказались за укрепление контактов между парламентариями, активизации работы межпарламентских групп дружбы.

Стороны также отметили важность продолжения практики организации совместных тематических мероприятий в целях сохранения и популяризации богатого культурного наследия туркменского и иранского народов.

В завершение Бердымухамедов и Галибаф подтвердили приверженность сторон конструктивному сотрудничеству на принципах взаимоуважения и равноправия.

Интервью IRIB

В рамках визита в Иран Национальный Лидер туркменского народа по просьбе иранской стороны ответил на вопросы журналиста Телерадиовещательной корпорации Исламской Республики Иран (IRIB) Сеййеда Мохсен ­Хосейни.

Как сообщает TDH, в ходе беседы отмечалось, что туркмено-иранские отношения, являющиеся образцом добрососедства, взаимного уважения и равноправного партнёрства, в настоящее время последовательно развиваются в различных направлениях. Два братских народа, веками живущих по соседству и связанных узами дружбы, объединены общими культурными и духовными ценностями, что служит прочной основой для наращивания двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Участие в траурной церемонии

Затем Аркадаг Бердымухамедов направился в мечеть Мосалла Имам Хомейни – к месту проведения церемонии прощания с покойным Аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

От имени Президента Сердара Бердымухамедова, а также от себя лично и от всего туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выразил Президенту ИРИ Масуду Пезешкиану и другим высокопоставленным лицам соболезнования и слова поддержки в этот скорбный день.

По завершении программы Национальный Лидер туркменского народа вернулся в Ашхабад.///nCa, 4 июля 2026 г. (фото – TDH, официальный вебсайт Президента Ирана, Khabaronline.ir)