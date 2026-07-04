В Ашхабаде отпраздновали День независимости Беларуси: курс на укрепление стратегического партнерства

Эльвира Кадырова

3 июля в столице Туркменистана состоялся торжественный прием по случаю главного государственного праздника Республики Беларусь — Дня независимости. Мероприятие, собравшее дипломатов, представителей общественности, бизнесменов, журналистов, стало ярким свидетельством крепнущих уз дружбы и многовекторного сотрудничества между двумя государствами.

В официальной части торжественного вечера выступили Посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной и главный гость от Правительства Туркменистана – заместитель Председателя Кабинета министров Батыр Аннаев, курирующий транспортно-коммуникационный сектор.

Священная дата общей истории

Для белорусского народа дата 3 июля наполнена глубоким историческим и сакральным смыслом. Именно в этот день в 1944 году в ходе Великой Отечественной войны Минск был полностью освобожден от нацистских захватчиков.

За три года сурового оккупационного режима Беларусь пережила самый трагический этап своей истории: погиб каждый третий житель республики, гитлеровцы стерли с лица земли более 9 тысяч сёл и деревень, причем около тысячи из них — включая печально известную Хатынь — были сожжены дотла вместе с мирными жителями.

В своем выступлении глава белорусской дипмиссии выразил искреннюю благодарность туркменскому народу, который в послевоенные годы активно участвовал в восстановлении разрушенной Беларуси, направляя специалистов, а также помогая продовольствием и строительными материалами.

Дипломатия, партнерство и интеграция в рамках СНГ

Обращаясь к гостям вечера, Посол Станислав Чепурной подробно остановился на ключевых аспектах современных двусторонних отношений, отметив, что за 33 года с момента установления дипломатических связей сотрудничество Минска и Ашхабада неизменно строилось на принципах искренней дружбы, взаимного уважения и равноправного партнерства.

«Беларусь с большим уважением относится к мудрой и дальновидной миролюбивой внешней политике Туркменистана, последовательно реализуемой благодаря усилиям уважаемого Национального лидера туркменского народа Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова», — подчеркнул дипломат.

Туркменистан и Беларусь демонстрируют эффективное взаимодействие на международной арене, традиционно оказывая взаимную поддержку. В частности, Беларусь неизменно выступает соавтором резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, закрепляющих постоянный нейтральный статус Туркменистана.

Особый импульс контактам в текущем году придало председательство Туркменистана в СНГ. Как напомнил Посол, в мае в Ашхабаде проведено заседание Совета глав правительств СНГ, состоялась встреча Премьер-министра Беларуси с Президентом Туркменистана.

Политический диалог продолжится осенью 2026 года: в Туркменистане состоится заседание Совета глав государств, в котором подтверждено участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Белорусская сторона полностью разделяет приоритеты туркменского председательства и выражает уверенность, что председательство Туркменистана будет способствовать в целом углублению интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Динамично развиваются и другие направления межгосударственного диалога, в том числе межпарламентские связи: созданы группы дружбы. В мае в Ашхабаде прошел раунд межмидовских консультаций на уровне замминистров, где были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества и намечены основные направления дальнейшего взаимодействия.

«У нас устойчивые торгово-экономические связи, белорусским и туркменским производителям есть что предложить друг другу. Это на деле подтверждается в ходе встреч и переговоров во время ставших уже регулярными визитов белорусских бизнес-делегаций в Туркменистан для участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях», – подчеркнул Станислав Чепурной.

В 2026 году запланировано заседание совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Растет число туркменских студентов, выбирающих белорусские вузы.

По линии культуры, профильные министерства согласовывают двусторонний план совместных мероприятий на ближайшие годы.

Туркменистан и Беларусь обладают потенциалом для сопряжения транспортно-транзитных систем

Выступивший на приеме вице-премьер Правительства Туркменистана Батыр Аннаев сделал акцент на торгово-экономическом векторе, назвав его важнейшим компонентом двусторонней повестки.

Он особо выделил стратегическую значимость логистического партнерства в современных геоэкономических реалиях.

«Туркменистан, реализуя масштабную транспортную стратегию по формированию разветвленной мультимодальной инфраструктуры, призванной связать континенты, видит в Республике Беларусь ключевого и надежного партнера», – отметил Аннаев.

По словам вице-премьера, обе страны обладают «колоссальным потенциалом для сопряжения транспортно-транзитных систем и качественного наращивания объемов как автомобильных, так и железнодорожных грузоперевозок».

Еще одним перспективным источником роста было названо сотрудничество в сфере цифровизации, связи и высоких технологий. Взаимный обмен опытом в этих отраслях призван ускорить модернизацию ключевых секторов национальных экономик обоих государств.

Культурная программа вечера: в Ашхабаде звучат белорусские хиты

Торжественный вечер продолжился яркой культурной программой. Гости приема смогли погрузиться в атмосферу гостеприимной Беларуси благодаря любимым музыкальным хитам из репертуара легендарных ансамблей «Песняры», «Сябры» и «Верасы». Знаменитые композиции «Беловежская пуща», «Олеся», «Малиновка» и «Косил Ясь конюшину» создали теплую, дружескую атмосферу.

Музыкальное сопровождение дополнялось визуальным рядом: на панорамном экране демонстрировались видеоролики, рассказывающие о богатом историко-культурном наследии Беларуси, уникальных природных заповедниках и современных экономических и промышленных достижениях республики. ///nCa, 3 июля 2026 г.

Несколько фото с торжества: