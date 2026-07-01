Стратегическое партнерство в действии: в Ашхабаде прошли переговоры глав МИД Туркменистана и Казахстана

1 июля 2026 года в МИД Туркменистана состоялись переговоры между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. В этот же день прошел очередной раунд туркмено-казахстанских межмидовских консультаций.

В ходе беседы министры констатировали, что благодаря доверительному диалогу и взаимной политической воле глав двух государств, туркмено-казахстанские отношения стратегического партнерства развиваются по восходящей линии.

Мередов и Кошербаев обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее укрепление политического диалога, а также расширение торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Дипломаты детально рассмотрели ход практической реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В контексте рассмотрения региональной и международной повестки дня министры подтвердили приверженность практике взаимной поддержки инициатив и предложений Туркменистана и Казахстана на площадке ООН и других авторитетных глобальных платформ.

Одной из тем переговоров стала подготовка крупных международных мероприятий на высшем уровне, запланированных к проведению в Туркменистане в текущем году.

Особое внимание уделено совместным усилиям по укреплению мира, безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, а также взаимодействию по вопросам развития Афганистана.

Переходя к блоку торгово-экономического сотрудничества, стороны выделили важность активизации связей в транспортно-логистической, энергетической и промышленной сферах.

Отмечено, что по итогам четырех месяцев 2026 года товарооборот вырос на 6,8% и достиг порядка 180 млн. долларов США. В соответствии с поручением глав государств стороны подтвердили готовность доведения данного показателя до 1 млрд. долларов.

Министры высоко оценили итоги 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному-гуманитарному сотрудничеству, состоявшегося 24 июня в Астане, отметив её важную роль в продвижении совместных проектов.

Обсуждены перспективы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества как важной основы долгосрочных отношений между двумя государствами. Рассмотрены меры расширения взаимодействия в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения.

Важной темой переговоров стало сотрудничество в водной сфере и по вопросам изменения климата. Стороны детально обсудили взаимодействие в рамках Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и сверили позиции по Каспийской проблематике.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Туркменистаном на 2027-2028 годы. ///nCa, 1 июля 2026 г. (по материалам МИД Туркменистана и МИД Казахстана)