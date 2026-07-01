Туркменистан передал Казахстану оригинал Договора о дружбе в Центральной Азии

Туркменистан завершил важный этап оформления ключевого регионального соглашения. Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву был официально передан оригинал Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, подписанный Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Основополагающий пятисторонний Договор, состоящий из 32 статей, нацелен на:

углубление многопланового партнерства на основе взаимного доверия;

тесное взаимодействие для поддержания прочного мира и региональной стабильности;

совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности;

учет стратегических интересов друг друга.

Напомним, что Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке был первоначально подписан лидерами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 21 июля 2022 года по итогам Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

В ноябре 2025 года Президент Туркменистана подписал Закон О ратификации Договора. Передача подписанного Туркменистаном оригинала документа закрепляет полноформатное участие Ашхабада в данном интеграционном процессе.

Полный текст Договора доступен в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан. /// nCa, 1 июля 2026 г.