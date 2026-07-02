Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Казахстана

В среду, 1 июля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе встречи глава МИД Казахстана передал Президенту и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.

Министр подчеркнул особое внимание, которое Казахстан уделяют туркмено-казахстанскому сотрудничеству, развивающегося в духе добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства.

В свою очередь Президент с удовлетворением отметил положительную динамику развития сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив важность межмидовских консультаций, проходящих в рамках этого визита. Было подчеркнуто, что отношения между странами строятся на принципах добрососедства, равноправия и взаимного доверия.

Особое внимание на переговорах уделили взаимодействию на международной арене. Туркменистан и Казахстан активно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ и ОЭС, а также координируют усилий в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формата регионального партнёрства «Центральная Азия+».

В блоке экономического сотрудничества ключевым элементом была названа работа Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Накануне визита в Астане состоялось очередное заседание этой комиссии, деятельность которой способствует раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества, а также дальнейшему увеличению объёмов взаимной торговли, инвестиций и совместных проектов.

В культурно-гуманитарной сфере особое место занимает сотрудничество по линии образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев выразили уверенность в дальнейшем наращивании туркмено-казахстанских отношений в интересах народов двух стран. ///nCa, 2 июля 2026 г. (на основе сообщений TDH и МИД Казахстана)