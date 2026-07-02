Туркменистан и Кения нацелены на активизацию сотрудничества: новый посол вручил верительные грамоты в Ашхабаде

Туркменистан и Республика Кения подтвердили намерение развивать двусторонний политический диалог и расширять торгово-экономические связи. В Ашхабаде состоялась официальная церемония аккредитации нового главы кенийской дипломатической миссии.

По поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Председатель Меджлиса Д. Гулманова приняла верительные грамоты от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кения в Туркменистане Джона Маина Мвангина (с резиденцией в Тегеране).

В ходе встречи в Меджлисе дипломат был ознакомлен с ключевыми векторами внутренней и миролюбивой внешней политики нейтрального Туркменистана; структурой и законодательной деятельностью национального парламента; глобальными инициативами Ашхабада по укреплению мира и безопасности.

В этот же день в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой с послом Кении, в ходе которой дипломат вручил копии своих верительных грамот. Стороны провели детальный обзор перспектив двустороннего партнерства.

Дипломаты сошлись во мнении, что Ашхабад и Найроби обладают значительным потенциалом для активизации политического диалога, расширения торгово-экономических связей и совершенствования договорно-правовой базы взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам налаживания сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, текстильной промышленности, а также укреплению культурно-гуманитарных контактов, включая образование, науку, культуру и спорт.

Важной частью дискуссии в МИД стало укрепление конструктивного диалога на платформе международных организаций, прежде всего в рамках ООН.

В данном контексте туркменская сторона предложила Кении присоединиться к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, созданной по инициативе Туркменистана.

В завершение встреч Джонах Майна Мванги заверил, что приложит максимальные усилия для всестороннего укрепления и расширения межгосударственного сотрудничества на взаимовыгодной основе./// nCa, 2 июля 2026 г. (по материалам Меджлиса и МИД Туркменистана)