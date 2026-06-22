Президент Сердар Бердымухамедов начал государственный визит в Азербайджан, что знаменует новый импульс в стратегическом Каспийском партнерстве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Азербайджан в понедельник с государственным визитом. Ожидается, что обе стороны используют эту возможность для углубления сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли и культурного обмена.

Самолёт главы Туркменистана приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где его встретили азербайджанские официальные лица и члены туркменской делегации.

По сообщениям туркменских государственных СМИ (ТДХ), визит призван придать новый импульс традиционно близким и братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджаном, а также вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Визит проходит после нескольких месяцев интенсивного дипломатического взаимодействия между двумя каспийскими государствами. Азербайджанские СМИ заранее сообщали, что в ходе пребывания Бердымухамедова в Баку ожидается подписание пакета двусторонних соглашений, что отражает растущие масштабы сотрудничества между двумя странами.

Отношения, построенные на стратегическом сближении

В последние годы Туркменистан и Азербайджан трансформировали свои отношения из теплых добрососедских связей в стратегическое партнерство. По данным туркменских источников, договорно-правовая база двусторонних отношений сейчас насчитывает 124 соглашения, охватывающих политическое, экономическое, транспортное, культурное и гуманитарное сотрудничество.

Обе страны поддерживают тесную координацию в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, а также содействуют региональному сотрудничеству через трехсторонние форматы с участием Турции и Узбекистана.

Недавние дипломатические контакты наглядно иллюстрируют интенсивность отношений. В мае Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Ашхабад и встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе тех переговоров стороны подчеркнули динамичное развитие политического диалога, основанного на взаимном доверии, и обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта, логистики, энергетики, торговли и других секторах. Азербайджанская сторона также передала Бердымухамедову приглашение посетить Азербайджан — визит, который состоялся сегодня.

Энергетика и каспийское измерение

Энергетическое сотрудничество остается одним из наиболее стратегически важных столпов туркмено-азербайджанских отношений.

Будучи двумя крупными производителями углеводородов на Каспийском море, страны все чаще стремятся координировать свои позиции по вопросам энергетического транзита и региональной взаимосвязанности. Историческое соглашение о совместной разработке морского месторождения «Достлук», подписанное в начале текущего десятилетия, помогло устранить давнее препятствие в двусторонних отношениях и открыло новые возможности для взаимодействия в энергетическом секторе Каспия.

Для Азербайджана Туркменистан представляет собой важный источник потенциальных дополнительных объемов газа, которые в конечном итоге могут поступать на европейские рынки через Южный газовый коридор. Для Туркменистана же Азербайджан является естественным окном к западным энергетическим рынкам благодаря существующей транспортной и трубопроводной инфраструктуре.

Хотя в ходе нынешнего визита пока не было объявлено о каких-либо крупных энергетических соглашениях, наблюдатели ожидают, что вопросы энергетики займут важное место в дискуссиях.

Транспорт и Срединный коридор

Транспорт и логистика становятся еще одной ключевой сферой партнерства.

Обе страны занимают критически важные позиции вдоль Транскаспийского Международного транспортного маршрута (Срединного коридора), который приобретает все большее международное значение как альтернативный торговый маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Международный морской порт Туркменбаши и Бакинский международный морской торговый порт являются ключевыми звеньями этого коридора. Растущие грузопотоки через Каспийское море повысили стратегическую ценность сотрудничества между Ашхабадом и Баку в области морского транспорта, упрощения таможенных процедур и логистической инфраструктуры.

Значимость этих транспортных связей еще больше возросла на фоне стремления стран Центральной Азии диверсифицировать свой доступ к международным рынкам и цепочкам поставок.

Расширение культурных и гуманитарных связей

Помимо экономики и инфраструктуры, заметной чертой двусторонних отношений стала культурная дипломатия.

Ранее в этом месяце Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетил Туркменистан в рамках Дней культуры Азербайджана. Во время его встречи с Президентом Бердымухамедовым стороны подчеркнули важность культурного сотрудничества в укреплении узов между двумя тюркскими народами.

Общие языковые, исторические и культурные корни продолжают служить прочным фундаментом для расширения контактов между людьми и гуманитарного сотрудничества.

Региональное значение

Этот государственный визит имеет важное значение, выходящее за рамки двусторонних отношений. Он отражает общую тенденцию к более тесному сотрудничеству между прикаспийскими и тюркскими государствами, особенно в таких областях, как транспортная взаимосвязанность, энергетическая безопасность и региональная торговля.

На фоне меняющихся векторов евразийской торговли и растущего международного интереса к Срединному коридору, более тесная координация между Туркменистаном и Азербайджаном укрепляет одно из важнейших звеньев, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

По мере того как Президент Бердымухамедов начинает переговоры в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ожидания экспертов высоки: предполагается, что визит принесет новые соглашения и укрепит партнерство, которое становится все более важным элементом в общей структуре евразийских транспортно-логистических связей. /// nCa, 22 июня 2026 г.