По ту сторону Москвы и Кабула: что соглашение между Россией и Талибаном означает для Центральной Азии

Комментарий nCa
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное между Россией и Талибаном 27 мая 2026 года, по вполне понятным причинам было воспринято в основном через призму углубления признания Москвой правительства Талибана и более широкой реконфигурации евразийской безопасности после вывода войск США.
Меньше внимания было уделено более узкому, но практическому вопросу: действительно ли это соглашение отвечает интересам государств Центральной Азии, которые находятся ближе всего к Афганистану и первыми примут на себя издержки любого переноса нестабильности с его территории?
Имеющиеся свидетельства — как содержание самого соглашения, так и параллельная дипломатическая активность, развернувшаяся в регионе в текущем июне, — позволяют дать осторожно-положительный ответ, но с несколькими важными оговорками.
Буфер, а не блок
Соглашение, судя по имеющимся данным, сосредоточено на военном обучении, технической помощи и оборонно-промышленном сотрудничестве, а не на договоре о взаимной обороне. Для Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана это различие имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Официальный альянс нес бы в себе риск втягивания государств Центральной Азии в обязывающую архитектуру безопасности, выбранную не ими самими. Вместо этого более свободное соглашение, направленное на укрепление потенциала, позиционирует Россию как опору в сфере борьбы с терроризмом против угроз — главным образом, со стороны группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х) — которые правительства стран Центральной Азии уже считают своей наиболее острой внешней угрозой безопасности. При этом от них не требуется официально присоединяться к политике Москвы в отношении Афганистана или брать за нее ответственность.
Фактически данное соглашение функционирует скорее как буфер, а не как блок. Если российская помощь поможет властям Талибана лишить ИГИЛ-Х свободы маневра и снизит вероятность трансграничных вторжений или проникновения радикализационных сетей в Ферганскую долину или южный Таджикистан, государства Центральной Азии получат выгоду в сфере безопасности, которую им не пришлось обеспечивать самостоятельно. Это согласуется с формирующейся в регионе моделью «разделения труда», где Россия несет основную нагрузку в области безопасности, Китай выступает движущей силой экономической интеграции, а государства Центральной Азии развивают взаимосвязанность и торговлю в значительной степени на собственных условиях.
Взгляд со стороны региональной дипломатии
Данную оценку подкрепляет не только само соглашение между Россией и Талибаном, но и масштаб дипломатической активности под руководством стран Центральной Азии, развернувшейся в последние недели. Причем большая часть этих процессов развивалась независимо от Москвы.
- С 4 по 6 июня 2026 года Узбекистан провел в Ташкенте второй «Термезский диалог по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией» под девизом «Мир, взаимосвязанность и устойчивость». Форум собрал высокопоставленных представителей стран Центральной и Южной Азии, Китая, России, государств Персидского залива, Ирана и Афганистана. Особое внимание было уделено транспортно-транзитным связям, диалоговому треку Афганистан — Узбекистан — Пакистан и укреплению регионального доверия.
- Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов сформулировал цель этой платформы как создание «пространства доверия, совместного развития и открытого диалога», а не новых разделительных линий. Подобная риторика свидетельствует о том, что Ташкент отдает предпочтение инклюзивному, внеблоковому взаимодействию с Кабулом, что отличается от подхода Москвы, где на первом месте стоит безопасность.
Спустя десять дней, 16 июня, Министерство иностранных дел Афганистана созвало в Кабуле первый «Форум аналитических центров Афганистана, стран Центральной Азии и Азербайджана», объединивший институты стратегических исследований из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки охарактеризовал цель встречи как вывод отношений за рамки их нынешнего уровня в направлении «глубокого и устойчивого сближения», сославшись на общие религиозные, цивилизационные, географические и экономические связи. Повестка дня охватывала торговлю, транспортно-транзитную взаимосвязанность, инвестиции, климатическое сотрудничество и региональную безопасность. Участники также обсудили институционализацию будущих встреч, что указывает на намерение сделать этот экспертный канал (track-two) регулярным, а не разовым мероприятием.
В совокупности эти две встречи показывают, что государства Центральной Азии не просто полагаются на российские гарантии безопасности. Они активно выстраивают собственные параллельные каналы взаимодействия с Кабулом, сфокусированные на экономической интеграции и взаимосвязанности. Согласно имеющимся данным, объем торговли Афганистана со странами Центральной Азии существенно вырос в 2025 году: импорт продемонстрировал резкий рост, а экспорт увеличился почти вдвое, что подкрепляет стремление Кабула позиционировать себя в качестве транзитного моста между Центральной и Южной Азией.
Как складываются элементы мозаики
Если рассматривать соглашение между Россией и Талибаном на этом фоне, оно выглядит не как навязанное Центральной Азии решение, а как один из уровней многовекторной региональной архитектуры, в строительстве которой сами центральноазиатские государства принимают активное участие:
- Россия обеспечивает наращивание потенциала в сфере «жесткой» безопасности, направленное на сдерживание ИГИЛ-Х и стабилизацию контроля Талибана над афганской территорией. Это снижает риск краха государственности или появления неконтролируемых зон на южном фланге Центральной Азии.
- Государства Центральной Азии (где наиболее заметную роль играет Узбекистан) продвигают экономическую интеграцию и развитие взаимосвязанности через собственные платформы («Термезский диалог», Форум аналитических центров). Это дает им долю в афганской стабильности, позволяя при этом не уступать дипломатическую инициативу Москве.
- Китай продолжает выступать якорем экономического измерения за счет нормализации торговли и потенциального расширения инициативы «Один пояс, один путь».
Таким образом, для Центральной Азии практическая выгода от российско-талибского соглашения является косвенной: она снижает цену вопроса в сфере безопасности, которую центральноазиатским государствам в противном случае пришлось бы платить самостоятельно для купирования нестабильности на своих границах. Это высвобождает их дипломатические и экономические ресурсы для концентрации на проектах взаимосвязанности, которые более непосредственно служат их собственным приоритетам развития.
Оговорки
Данную оценку не следует воспринимать как безоговорочное одобрение. Общую картину сдерживают несколько серьезных рисков:
Во-первых, более глубокое укоренение России в сфере безопасности Афганистана может со временем сузить, а не расширить стратегические возможности государств Центральной Азии. Особенно это проявится в том случае, если Москва попытается использовать свои позиции для ограничения внешнеполитического выбора центральноазиатских стран — а этот вопрос, учитывая историю советской эпохи, традиционно воспринимается в регионе крайне чувствительно.
Во-вторых, практическая выгода во многом зависит от последующей реализации. Соглашения об обучении и технической помощи гораздо проще подписать, чем выполнить, а группировка ИГИЛ-Х уже демонстрировала высокую живучесть, несмотря на предыдущие контртеррористические усилия Талибана.
В-третьих, правительство Талибана по-прежнему остается официально непризнанным со стороны большей части международного сообщества, включая все государства Центральной Азии. Экономическое и дипломатическое взаимодействие на экспертном (track-two) уровне и на уровне министерств — как это было в Ташкенте и Кабуле — пока не означает юридического признания. Правительства стран Центральной Азии до сих пор тщательно следят за тем, чтобы отделять эти направления от какого-либо официального одобрения власти Талибана, в том числе по таким вопросам, как образование для девочек и права человека, которые продолжают осложнять полноценную нормализацию отношений.
Наконец, темпы взаимодействия в регионе остаются неравномерными. Дальше и быстрее всех продвинулся Узбекистан. Таджикистан, принимая во внимание его прошлую напряженность в отношениях с Талибаном и наличие этнических таджиков на севере Афганистана, проявляет заметно большую осторожность. Любая оценка «Центральной Азии» как единого блока, извлекающего одинаковую выгоду из этих процессов, преувеличивает согласованность политики в регионе.
Заключение
В конечном итоге, военно-техническое соглашение между Россией и Талибаном, судя по всему, приносит государствам Центральной Азии чистую, хоть и обусловленную рядом факторов, выгоду в сфере безопасности — главным образом, за счет содействия сдерживанию ИГИЛ-Х и снижения рисков распространения нестабильности на север. При этом более значимая работа по региональной интеграции остается за платформами, которые центральноазиатские государства создают самостоятельно, что наглядно продемонстрировали «Термезский диалог» и новый Форум аналитических центров в Кабуле.
Трансформируется ли это в прочную региональную стабильность, будет зависеть не столько от текста соглашения между Москвой и Кабулом, сколько от того, продолжит ли углубляться экономическое и дипломатическое взаимодействие Центральной Азии с Афганистаном под руководством самого региона и на его собственных условиях. /// nCa, 22 июня 2026 г.