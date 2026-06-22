По ту сторону Москвы и Кабула: что соглашение между Россией и Талибаном означает для Центральной Азии

Комментарий nCa

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное между Россией и Талибаном 27 мая 2026 года, по вполне понятным причинам было воспринято в основном через призму углубления признания Москвой правительства Талибана и более широкой реконфигурации евразийской безопасности после вывода войск США.

Меньше внимания было уделено более узкому, но практическому вопросу: действительно ли это соглашение отвечает интересам государств Центральной Азии, которые находятся ближе всего к Афганистану и первыми примут на себя издержки любого переноса нестабильности с его территории?

Имеющиеся свидетельства — как содержание самого соглашения, так и параллельная дипломатическая активность, развернувшаяся в регионе в текущем июне, — позволяют дать осторожно-положительный ответ, но с несколькими важными оговорками.

Буфер, а не блок

Соглашение, судя по имеющимся данным, сосредоточено на военном обучении, технической помощи и оборонно-промышленном сотрудничестве, а не на договоре о взаимной обороне. Для Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана это различие имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Официальный альянс нес бы в себе риск втягивания государств Центральной Азии в обязывающую архитектуру безопасности, выбранную не ими самими. Вместо этого более свободное соглашение, направленное на укрепление потенциала, позиционирует Россию как опору в сфере борьбы с терроризмом против угроз — главным образом, со стороны группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-Х) — которые правительства стран Центральной Азии уже считают своей наиболее острой внешней угрозой безопасности. При этом от них не требуется официально присоединяться к политике Москвы в отношении Афганистана или брать за нее ответственность.

Фактически данное соглашение функционирует скорее как буфер, а не как блок. Если российская помощь поможет властям Талибана лишить ИГИЛ-Х свободы маневра и снизит вероятность трансграничных вторжений или проникновения радикализационных сетей в Ферганскую долину или южный Таджикистан, государства Центральной Азии получат выгоду в сфере безопасности, которую им не пришлось обеспечивать самостоятельно. Это согласуется с формирующейся в регионе моделью «разделения труда», где Россия несет основную нагрузку в области безопасности, Китай выступает движущей силой экономической интеграции, а государства Центральной Азии развивают взаимосвязанность и торговлю в значительной степени на собственных условиях.

Взгляд со стороны региональной дипломатии

Данную оценку подкрепляет не только само соглашение между Россией и Талибаном, но и масштаб дипломатической активности под руководством стран Центральной Азии, развернувшейся в последние недели. Причем большая часть этих процессов развивалась независимо от Москвы.

С 4 по 6 июня 2026 года Узбекистан провел в Ташкенте второй «Термезский диалог по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией» под девизом «Мир, взаимосвязанность и устойчивость». Форум собрал высокопоставленных представителей стран Центральной и Южной Азии, Китая, России, государств Персидского залива, Ирана и Афганистана. Особое внимание было уделено транспортно-транзитным связям, диалоговому треку Афганистан — Узбекистан — Пакистан и укреплению регионального доверия.

Узбекистан провел в Ташкенте второй «Термезский диалог по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией» под девизом «Мир, взаимосвязанность и устойчивость». Форум собрал высокопоставленных представителей стран Центральной и Южной Азии, Китая, России, государств Персидского залива, Ирана и Афганистана. Особое внимание было уделено транспортно-транзитным связям, диалоговому треку Афганистан — Узбекистан — Пакистан и укреплению регионального доверия. Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов сформулировал цель этой платформы как создание «пространства доверия, совместного развития и открытого диалога», а не новых разделительных линий. Подобная риторика свидетельствует о том, что Ташкент отдает предпочтение инклюзивному, внеблоковому взаимодействию с Кабулом, что отличается от подхода Москвы, где на первом месте стоит безопасность.

Спустя десять дней, 16 июня, Министерство иностранных дел Афганистана созвало в Кабуле первый «Форум аналитических центров Афганистана, стран Центральной Азии и Азербайджана», объединивший институты стратегических исследований из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки охарактеризовал цель встречи как вывод отношений за рамки их нынешнего уровня в направлении «глубокого и устойчивого сближения», сославшись на общие религиозные, цивилизационные, географические и экономические связи. Повестка дня охватывала торговлю, транспортно-транзитную взаимосвязанность, инвестиции, климатическое сотрудничество и региональную безопасность. Участники также обсудили институционализацию будущих встреч, что указывает на намерение сделать этот экспертный канал (track-two) регулярным, а не разовым мероприятием.

В совокупности эти две встречи показывают, что государства Центральной Азии не просто полагаются на российские гарантии безопасности. Они активно выстраивают собственные параллельные каналы взаимодействия с Кабулом, сфокусированные на экономической интеграции и взаимосвязанности. Согласно имеющимся данным, объем торговли Афганистана со странами Центральной Азии существенно вырос в 2025 году: импорт продемонстрировал резкий рост, а экспорт увеличился почти вдвое, что подкрепляет стремление Кабула позиционировать себя в качестве транзитного моста между Центральной и Южной Азией.

Как складываются элементы мозаики

Если рассматривать соглашение между Россией и Талибаном на этом фоне, оно выглядит не как навязанное Центральной Азии решение, а как один из уровней многовекторной региональной архитектуры, в строительстве которой сами центральноазиатские государства принимают активное участие:

Россия обеспечивает наращивание потенциала в сфере «жесткой» безопасности, направленное на сдерживание ИГИЛ-Х и стабилизацию контроля Талибана над афганской территорией. Это снижает риск краха государственности или появления неконтролируемых зон на южном фланге Центральной Азии.

обеспечивает наращивание потенциала в сфере «жесткой» безопасности, направленное на сдерживание ИГИЛ-Х и стабилизацию контроля Талибана над афганской территорией. Это снижает риск краха государственности или появления неконтролируемых зон на южном фланге Центральной Азии. Государства Центральной Азии (где наиболее заметную роль играет Узбекистан) продвигают экономическую интеграцию и развитие взаимосвязанности через собственные платформы («Термезский диалог», Форум аналитических центров). Это дает им долю в афганской стабильности, позволяя при этом не уступать дипломатическую инициативу Москве.

(где наиболее заметную роль играет Узбекистан) продвигают экономическую интеграцию и развитие взаимосвязанности через собственные платформы («Термезский диалог», Форум аналитических центров). Это дает им долю в афганской стабильности, позволяя при этом не уступать дипломатическую инициативу Москве. Китай продолжает выступать якорем экономического измерения за счет нормализации торговли и потенциального расширения инициативы «Один пояс, один путь».

Таким образом, для Центральной Азии практическая выгода от российско-талибского соглашения является косвенной: она снижает цену вопроса в сфере безопасности, которую центральноазиатским государствам в противном случае пришлось бы платить самостоятельно для купирования нестабильности на своих границах. Это высвобождает их дипломатические и экономические ресурсы для концентрации на проектах взаимосвязанности, которые более непосредственно служат их собственным приоритетам развития.

Оговорки

Данную оценку не следует воспринимать как безоговорочное одобрение. Общую картину сдерживают несколько серьезных рисков:

Во-первых, более глубокое укоренение России в сфере безопасности Афганистана может со временем сузить, а не расширить стратегические возможности государств Центральной Азии. Особенно это проявится в том случае, если Москва попытается использовать свои позиции для ограничения внешнеполитического выбора центральноазиатских стран — а этот вопрос, учитывая историю советской эпохи, традиционно воспринимается в регионе крайне чувствительно.

Во-вторых, практическая выгода во многом зависит от последующей реализации. Соглашения об обучении и технической помощи гораздо проще подписать, чем выполнить, а группировка ИГИЛ-Х уже демонстрировала высокую живучесть, несмотря на предыдущие контртеррористические усилия Талибана.

В-третьих, правительство Талибана по-прежнему остается официально непризнанным со стороны большей части международного сообщества, включая все государства Центральной Азии. Экономическое и дипломатическое взаимодействие на экспертном (track-two) уровне и на уровне министерств — как это было в Ташкенте и Кабуле — пока не означает юридического признания. Правительства стран Центральной Азии до сих пор тщательно следят за тем, чтобы отделять эти направления от какого-либо официального одобрения власти Талибана, в том числе по таким вопросам, как образование для девочек и права человека, которые продолжают осложнять полноценную нормализацию отношений.

Наконец, темпы взаимодействия в регионе остаются неравномерными. Дальше и быстрее всех продвинулся Узбекистан. Таджикистан, принимая во внимание его прошлую напряженность в отношениях с Талибаном и наличие этнических таджиков на севере Афганистана, проявляет заметно большую осторожность. Любая оценка «Центральной Азии» как единого блока, извлекающего одинаковую выгоду из этих процессов, преувеличивает согласованность политики в регионе.

Заключение

В конечном итоге, военно-техническое соглашение между Россией и Талибаном, судя по всему, приносит государствам Центральной Азии чистую, хоть и обусловленную рядом факторов, выгоду в сфере безопасности — главным образом, за счет содействия сдерживанию ИГИЛ-Х и снижения рисков распространения нестабильности на север. При этом более значимая работа по региональной интеграции остается за платформами, которые центральноазиатские государства создают самостоятельно, что наглядно продемонстрировали «Термезский диалог» и новый Форум аналитических центров в Кабуле.

Трансформируется ли это в прочную региональную стабильность, будет зависеть не столько от текста соглашения между Москвой и Кабулом, сколько от того, продолжит ли углубляться экономическое и дипломатическое взаимодействие Центральной Азии с Афганистаном под руководством самого региона и на его собственных условиях. /// nCa, 22 июня 2026 г.