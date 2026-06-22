Пакистано-туркменское партнерство вступает в проактивную фазу, укрепляя связи между Центральной и Южной Азией

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

В отношениях между Пакистаном и Туркменистаном происходит заметный сдвиг.

Партнерство, которое прежде ассоциировалось главным образом со стратегическими концепциями и флагманскими проектами в сфере взаимосвязанности, все больше перерастает в широкоформатное и ориентированное на практические действия взаимодействие. Это характеризуется непрерывным потоком инициатив в таких областях, как торговля, инвестиции, образование, здравоохранение, парламентские связи и деловое сотрудничество.

События последних месяцев свидетельствуют о том, что двусторонние отношения вступили в более проактивную фазу — этап, который отличается не просто декларациями о намерениях, а растущим числом практических контактов с участием государственных институтов, университетов, торгово-промышленных палат, частного бизнеса и профильных структур.

Такая эволюция имеет важное значение, выходящее далеко за рамки двух государств. В условиях, когда Центральная и Южная Азия продолжают стремиться к более прочным экономическим и гуманитарным связям, расширяющееся партнерство между Туркменистаном и Пакистаном становится важным мостом между двумя регионами.

Преемственность и устойчивость контактов

Этот импульс стал особенно заметен в течение последних нескольких недель.

В Исламабаде Посол Туркменистана Атаджан Мовламов принял участие в открытии выставки «MedHealth & Beauty Expo 2026», где провел встречи с ведущими пакистанскими фармацевтическими компаниями, заинтересованными в изучении возможностей сотрудничества с Туркменистаном. В ходе дискуссий особое внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов в области фармацевтики, медицинских технологий и смежных отраслей.

На следующий день Посол А. Мовламов встретился с Председателем Комиссии по высшему образованию Пакистана профессором Ниазом Ахмадом Ахтаром. Переговоры были сосредоточены на расширении сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований, академических обменов и подготовки специалистов. Стороны подчеркнули необходимость установления более тесных связей между университетами и разработки совместных образовательных и исследовательских инициатив.

Ранее в июне глава дипломатической миссии также встретился с представителями Национального университета современных языков (NUML), обсудив вопросы академического взаимодействия, культурных обменов, изучения языков и партнерства между институтами.

На правительственном уровне межгосударственное взаимодействие также набирает обороты. В мае Посол Мовламов провел переговоры с Министром торговли Пакистана Джамом Камалом Ханом по вопросам развития торговых коридоров, логистики, региональной взаимосвязанности и расширения коммерческого обмена между Пакистаном и Центральной Азией.

В июне он встретился с Федеральным министром по парламентским делам доктором Тариком Фазалом Чоудхури. Переговоры охватывали вопросы региональной стабильности, энергетического сотрудничества, торговли, транспорта, инвестиций и парламентской дипломатии.

Рассматриваемые по отдельности, эти встречи могут показаться рутинными. Однако в совокупности они раскрывают более масштабную тенденцию: отношения развиваются одновременно в нескольких секторах и охватывают более широкий спектр ведомств и институтов, чем когда-либо за последние годы.

На авансцену выходит частный сектор

Не менее важным измерением формирующегося партнерства становится растущая вовлеченность частного сектора.

Особо значимым событием в этом направлении стал визит на выставку текстильной промышленности Туркменистана «Turkmen Textile Expo 2026» в Ашхабаде, где Посол Пакистана в Туркменистане доктор Фариал Легари сопровождала делегацию во главе с Мианом Мухаммадом Маншой — председателем Мусульманского коммерческого банка (MCB) и промышленного конгломерата «Nishat Group».

Встречи делегации с высокопоставленными официальными лицами Туркменистана вышли далеко за рамки обсуждения торговли текстилем. В числе озвученных предложений были: прямые закупки туркменской пряжи, инвестиции в производственные мощности на территории Туркменистана, создание дата-центра, участие в строительных проектах, открытие филиала банка MCB в Туркменистане, расширение сотрудничества в области авиационных грузоперевозок, а также возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

Значимость этих дискуссий заключается не только в охваченных отраслях, но и в самом характере взаимодействия. Они представляют собой конкретные бизнес-предложения, подкрепленные авторитетом одной из крупнейших бизнес-групп Пакистана. Подобные инициативы свидетельствуют о растущей уверенности частного сектора в коммерческом потенциале более глубокого сотрудничества с Туркменистаном.

Выходя за рамки флагманских проектов

На протяжении многих лет в дискуссиях о пакистано-туркменских отношениях доминировали перспективы газопровода ТАПИ. Этот проект сохраняет свою значимость и продолжает символизировать стратегическую логику, связывающую Центральную и Южную Азию.

Тем не менее характер взаимодействия в последние месяцы указывает на то, что двусторонняя повестка больше не зависит от одного единственного проекта, определяющего траекторию ее развития.

Торговля, образование, здравоохранение, текстильная промышленность, логистика, банковское дело, научно-исследовательское сотрудничество и гуманитарные контакты все увереннее становятся самостоятельными столпами этих отношений.

Такая диверсификация имеет важное стратегическое значение. Отношения, выстроенные на множестве каналов взаимодействия, как правило, более устойчивы и долговечны, чем те, что сосредоточены вокруг одной флагманской инициативы. Таким образом, формирование более широкой архитектуры сотрудничества укрепляет сам фундамент этого партнерства.

Дипломатический фактор

Нынешний подъем активности возник не случайно.

Значительная заслуга в этом принадлежит неустанным дипломатическим усилиям послов двух стран — Посла Атаджана Мовламова в Исламабаде и Посла доктора Фариал Легари в Ашхабаде.

Их работа характеризуется не столько громкой публичностью, сколько терпеливым, систематическим взаимодействием с институтами, бизнесом, университетами, государственными структурами и представителями гражданского общества. Со временем такая дипломатия формирует партнерские сети, доверие и практические механизмы, которые позволяют двусторонним отношениям выйти далеко за рамки формальных деклараций.

В случае с Пакистаном и Туркменистаном недавний рост частоты и разнообразия контактов несет на себе безошибочный отпечаток именно такого методичного подхода.

Дипломатический успех часто измеряют крупными соглашениями и событиями, попадающими в заголовки новостей. Однако не менее важна и более негласная работа по созданию возможностей, наведению мостов между ведомствами, поощрению диалога и поддержанию постоянных контактов. Текущая траектория развития пакистано-туркменских отношений наглядно демонстрирует ценность именно таких усилий.

Значение для Центральной и Южной Азии

Укрепление партнерства между Пакистаном и Туркменистаном следует рассматривать и в более широком региональном контексте.

Туркменистан занимает ключевое положение в Центральной Азии, в то время как Пакистан предлагает один из самых прямых выходов из этого региона к Аравийскому морю и на международные рынки. Таким образом, расширение сотрудничества между двумя странами способствует достижению более масштабных целей, которые давно обсуждаются на евразийском пространстве: улучшению взаимосвязанности, диверсификации торговых маршрутов, более глубокой экономической интеграции и укреплению гуманитарных связей.

В условиях, когда страны региона ищут практические механизмы взаимодействия на фоне меняющейся международной обстановки, растущее сближение между Ашхабадом и Исламабадом служит обнадеживающим примером того, как последовательная дипломатия способна трансформировать стратегическую географию в осязаемое сотрудничество.

События последних месяцев позволяют сделать однозначный вывод: Пакистан и Туркменистан выходят за рамки этапа нереализованного потенциала и вступают в период все более практического партнерства. Если нынешний импульс удастся сохранить, выгоду от этого получат не только две страны, но и весь обширный регион Центральной и Южной Азии, соединить которые они стремятся уже долгое время. /// nCa, 22 июня 2026 г.