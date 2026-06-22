Пакистан нацелен на масштабный рост евразийской торговли за счет соединения порта Гвадар с коридором МТК «Север – Юг»

Пакистан активно стремится к интеграции в поддерживаемый Россией Международный транспортный коридор «Север – Юг» (МТК «Север – Юг»), связав его со стратегически важным портом Гвадар. Эту информацию подтвердили официальные лица как в Москве, так и в Исламабаде.

Специальный помощник Премьер-министра Пакистана Талха Бурки заявил о заинтересованности страны во время второй российско-пакистанской международной конференции, прошедшей на полях Казанского форума в России 13 мая. Бурки отметил, что подключение Гвадара (управляется китайской компанией China Overseas Ports Holding Company) к МТК «Север – Юг» повысит уровень региональной интеграции по всей Евразии и дополнит китайскую инициативу «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Данный материал nCa основан на статье Сайеда Фазл-э-Хайдера, опубликованной Фондом «Джеймстаун» (Jamestown Foundation).

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, курирующий вопросы евразийской интеграции, подтвердил, что переговоры между Москвой и Исламабадом уже ведутся. Оверчук отметил, что рассматриваются различные варианты обеспечения взаимосвязанности, включая потенциальное железнодорожное сообщение.

МТК «Север – Юг» протяженностью 7200 километров, изначально созданный в 2000 году Россией, Ираном и Индией, связывает российские логистические узлы с иранскими портами и выходит к Индийскому океану. С тех пор коридор расширился за счет включения таких стран, как Азербайджан, предлагая более короткий маршрут между Южной Азией, Центральной Азией, Россией и Европой.

Для Пакистана присоединение к коридору откроет сухопутный доступ к рынкам России, Кавказа, Центральной Азии и Европы. В свою очередь, не имеющие выхода к морю государства Центральной Азии получат доступ к незамерзающим портам Аравийского моря, а Россия сможет обеспечить более быстрые маршруты к Персидскому заливу и Индийскому океану через Гвадар.

Гвадар, расположенный в 624 морских милях к востоку от Ормузского пролива, является краеугольным камнем Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) стоимостью 62 миллиарда долларов — флагманского проекта инициативы «Один пояс, один путь». Этот коридор включает разветвленные сети автомобильных и железных дорог, а также энергетических трубопроводов, связывающих Гвадар с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. По оценкам пакистанских чиновников, полноценное развитие Гвадара в качестве крупного транзитного хаба может принести национальной экономике до 25 миллиардов долларов.

Геополитический контекст

Данная инициатива выдвинута в тот момент, когда альтернативный маршрут Индии через иранский порт Чабахар сталкивается с неопределенностью на фоне затянувшейся региональной напряженности и нерешенных аспектов потенциального соглашения между США и Ираном. Индия управляет терминалом «Шахид Бехешти» в Чабахаре, который служит ее основным маршрутом в Афганистан, Центральную Азию и Евразию в обход Пакистана. Этот порт также является компонентом МТК «Север – Юг».

Интегрируя Гвадар как в китайские, так и в продвигаемые Россией проекты, Пакистан стремится позиционировать себя в качестве центрального узла в формирующихся евразийских торговых сетях. Сюда относится и синергия с планируемой железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая будет соединена с маршрутами КПЭК, ведущими на юг к Гвадару, что предоставит Центральной Азии прямой выход к морю.

Укрепление российско-пакистанских связей

Двусторонние отношения между Россией и Пакистаном заметно потеплели в последние годы. В 2023 году Пакистан начал закупать российскую сырую нефть со скидкой. В 2024 году две страны начали переговоры о сотрудничестве в сфере транспорта и логистики, включая планы по строительству новой грузовой железнодорожной линии и запуску прямого авиасообщения. В декабре 2025 года стороны договорились протестировать грузовые перевозки по восточному маршруту МТК «Север – Юг».

Аналитики рассматривают этот шаг Пакистана как стратегическую попытку диверсифицировать свои транспортные возможности и извлечь выгоду из меняющейся геополитической динамики. Успешная интеграция может принести значительные доходы от транзитной торговли, портовых операций и развития инфраструктуры, одновременно повышая роль Исламабада в более широкой экономической архитектуре Евразии.

Проходящие дискуссии отражают амбиции Пакистана выступить в качестве перекрестка между российским проектом МТК «Север – Юг» и масштабной китайской сетью ОПОП, что способно переформатировать торговые потоки в Южной и Центральной Азии. /// nCa, 22 июня 2026 г.