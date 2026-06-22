Пакистан может стать мостом между Центральной Азией и мировыми рынками

Рашид Халид

Политический аналитик российского Международного дискуссионного клуба «Валдай» доктор Дарья Сапрынская подчеркнула, что концепция взаимосвязанности охватывает торговлю, логистику, инвестиции и безопасность, и все эти элементы глубоко переплетены между собой.

С этим заявлением Д. Сапрынская выступила в ходе экспертной встречи из цикла «Авторитетное мнение» (Eminent Speaker Series) на тему «Преодоление барьера взаимосвязанности с Центральной Азией: Пакистан и страны С5 в 2026 году», организованной Институтом региональных исследований (IRS).

Она очертила меняющееся стратегическое видение России, сосредоточенное на концепции «интеграции интеграций». Этот подход связывает воедино крупнейшие региональные инициативы, такие как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), с целью построения гибкой и взаимосвязанной евразийской архитектуры, а не создания единого унифицированного блока.

Таким образом, взаимосвязанность функционирует в двух неразрывных измерениях: экономическом (инфраструктура, торговые коридоры) и политико-институциональном (нормативно-правовая база и многосторонние механизмы), при этом Центральная Азия выступает в качестве важнейшего моста, соединяющего Россию с Южной Азией, Ближним Востоком и другими регионами.

Она также отметила, что хотя все проекты вносят вклад в региональное развитие, некоторые из них способны изменить геополитический баланс сил. В свою очередь, Бахтиёр Равшан Саломов из Международного института Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте подчеркнул, что взаимосвязанность не является игрой с нулевой суммой, а представляет собой общую платформу для взаимной экономической выгоды. /// nCa, 22 июня 2026 г. (первоначально опубликовано изданием The News, 20 июня)