Отношения Туркменистана и Азербайджана выходят на новый рубеж: Президент Сердар Бердымухамедов находится в Баку с государственным визитом

[Материал обновляется. Финальная версия будет опубликована 23 июня 2026 г.]

Государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан, начавшийся 22 июня, уже принес весомый пакет политических, экономических, транспортных и гуманитарных результатов, подчеркнув стремительно углубляющееся стратегическое партнерство между двумя каспийскими соседями.

Азербайджанские СМИ охарактеризовали этот визит как одно из наиболее значимых двусторонних событий за последние годы, проходящее на фоне расширения транспортных коридоров Восток–Запад, укрепления взаимосвязанности на Каспии и наращивания сотрудничества в сфере энергетики и логистики.

Торжественная встреча и президентские переговоры

Президент Бердымухамедов прибыл в Баку с государственным визитом, где его официально встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе визита глава Туркменистана также почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок на Аллее почетного захоронения.

Главы двух государств провели переговоры как в узком, так и в расширенном составах, рассмотрев весь спектр двустороннего взаимодействия. По сообщениям азербайджанских источников, в центре внимания сторон находились вопросы политического диалога, транспорта и логистики, энергетического сотрудничества, торговли, модернизации таможенных процедур, гуманитарных связей, а также инициативы по развитию региональной взаимосвязанности.

Совместное заявление и пакет соглашений

Одним из ключевых итогов визита стало подписание Совместного заявления Президентами Ильхамом Алиевым и Сердаром Бердымухамедовым, которое подтвердило стратегический характер азербайджано-туркменских отношений.

Кроме того, стороны обменялись целым рядом отраслевых соглашений и меморандумов, среди которых:

Технические условия для первоначального обмена таможенной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами.

Протокол о сотрудничестве в области таможенной статистики.

Меморандум о сотрудничестве в сфере спорта.

Меморандум о сотрудничестве в области труда и социальной защиты населения.

Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Данные соглашения наглядно демонстрируют, что взаимодействие между государствами выходит за рамки традиционных секторов энергетики и транспорта, охватывая все более широкие области государственного управления и социального развития.

Азербайджан передает Туркменистану танкер «Достлуг»

Наиболее символичным событием визита стала церемония презентации нового нефтеналивного танкера «Достлуг» («Дружба»), переданного Азербайджаном в дар Туркменистану.

Оба президента приняли участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Судно, построенное на Бакинском судостроительном заводе, стало одним из самых осязаемых свидетельств поддержки Азербайджаном морских и транспортных возможностей Туркменистана. Согласно азербайджанским источникам, длина танкера составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, осадка — 4,54 метра, а дедвейт — около 7 875 тонн.

Выбор названия «Достлуг» глубоко символичен. «Достлуг» («Дружба») — это также название морского углеводородного месторождения на Каспии, которое Азербайджан и Туркменистан осваивают совместно. Это имя символизирует трансформацию некогда спорного морского участка в платформу для тесного партнерства.

Передача современного танкера выходит далеко за рамки простого символизма. Этот шаг укрепляет морской флот Туркменистана, одновременно демонстрируя растущий потенциал судостроительной промышленности Азербайджана и его амбиции стать ключевым логистическим и промышленным хабом на Каспии.

Прибытие туркменского судна в Азербайджан

Еще одним заметным событием в морской сфере, привлекшим внимание азербайджанских СМИ, стало прибытие туркменского судна в Азербайджан в связи с презентацией танкера и более широкими мероприятиями по морскому сотрудничеству. Наряду с передачей танкера «Достлуг», это событие подчеркнуло растущую оперативную интеграцию транспортного и судоходного секторов двух стран на Каспийском море.

Наблюдатели в Баку отмечают, что морское сотрудничество становится краеугольным камнем двусторонних отношений, особенно в условиях, когда обе страны стремятся наращивать объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), также известному как Срединный коридор.

Транспортный аспект и Срединный коридор

Азербайджанские аналитики напрямую связывают этот визит с развитием евразийских транспортных сетей. Являясь двумя ключевыми каспийскими государствами, Азербайджан и Туркменистан занимают стратегические позиции на маршруте, связывающем Китай и Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Ожидается, что укрепление таможенного сотрудничества, расширение судоходных возможностей и улучшение портовой взаимосвязанности, достигнутые в ходе визита, будут способствовать ускорению движения грузов через Каспий и повысят конкурентоспособность Срединного коридора. Азербайджанские комментаторы называют это партнерство важнейшим элементом формирующейся евразийской архитектуры логистики.

Отношения на устойчивой восходящей траектории

Этот визит не был изолированным событием. Ему предшествовал период интенсивных двусторонних контактов, включавший министерские визиты, культурные программы, экономические консультации и встречи на высшем уровне. Официальные лица Азербайджана и Туркменистана заранее сигнализировали о том, что государственный визит позволит подготовить новый пакет соглашений, направленных на расширение сотрудничества.

С момента урегулирования основных каспийских вопросов и запуска совместной работы на углеводородном месторождении «Достлуг» отношения между Ашхабадом и Баку уверенно переросли из добрососедских в четко структурированное стратегическое партнерство. Энергетическое взаимодействие, морской транспорт, логистика, модернизация таможни и культурные связи — все это стало прочными столпами двусторонних отношений.

Стратегическое значение

Первые итоги государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова указывают на то, что Азербайджан и Туркменистан стремятся институционализировать свое партнерство сразу в нескольких секторах.

Совместное заявление, пакет соглашений о сотрудничестве, передача танкера «Достлуг», скоординированная работа таможенных органов и растущая морская взаимосвязанность — все это указывает на фокус отношений в сторону практической интеграции. В период, когда евразийские торговые пути претерпевают стремительную трансформацию, обе страны демонстрируют решимость использовать свое общее географическое положение на Каспии, чтобы стать незаменимыми транзитными, логистическими и энергетическими партнерами.

Как для Туркменистана, так и для Азербайджана этот визит стал не просто очередным дипломатическим обменом, а видимым шагом на пути к созданию более взаимосвязанного Каспийского региона и укреплению их роли в меняющейся экономической географии Евразии. /// nCa, 22 июня 2026 г.