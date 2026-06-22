Ирак стремится реанимировать газовое соглашение с Туркменистаном на фоне обострения летнего энергетического кризиса

Ирак предпринимает шаги по возобновлению реализации давно откладываемого соглашения об импорте природного газа из Туркменистана. Багдад ищет экстренные решения проблемы усугубляющегося дефицита электроэнергии в пиковый летний сезон, сообщает Iraqi News.

Предполагаемая схема позволит туркменскому газу поступать в Ирак посредством своп-механизма через Иран. В рамках этого проекта Туркменистан будет поставлять газ в Иран, который, в свою очередь, будет транспортировать эквивалентные объемы в Ирак по своей существующей трубопроводной сети. Проект неоднократно откладывался из-за санкций США против Ирана и неопределенности вокруг утверждения транзитного механизма.

По данным Iraqi News, недавние дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном возродили в Багдаде надежду на то, что соглашение удастся реанимировать, и это поможет Ираку справиться с острым дефицитом электроэнергии. Потребность Ирака в мощности в летний период превышает 55 000 мегаватт, тогда как фактическая генерация остается в пределах 16 000–17 000 мегаватт, что создает существенный разрыв между спросом и предложением.

Проект, создававшийся годами

Попытки организовать поставки туркменского газа в Ирак прошли через несколько этапов за последние три года.

Ноябрь 2023 г.: Туркменистан и Ирак согласовали коммерческие параметры поставок около 9 миллиардов кубических метров (млрд куб. м) природного газа в год в течение пяти лет через Иран на условиях свопа.

Туркменистан и Ирак согласовали коммерческие параметры поставок около 9 миллиардов кубических метров (млрд куб. м) природного газа в год в течение пяти лет через Иран на условиях свопа. Июль 2024 г.: Инициатива продвинулась дальше, когда Туркменистан и Иран подписали официальный контракт, предусматривающий поставку до 10 млрд куб. м туркменского газа в год в Ирак через иранскую территорию. Это соглашение рассматривалось как важный шаг к диверсификации источников энергии Ирака и созданию нового экспортного направления для Туркменистана.

Впоследствии Ирак и Туркменистан подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере. Иракские официальные лица указывали, что объем импорта может составить от 14 до 20 миллионов кубических метров в сутки, что потенциально позволит обеспечить дополнительно 2000 мегаватт электрогенерации.

Почему эта сделка важна

Ирак по-прежнему сильно зависит от импорта иранского газа, который обеспечивает топливом значительную часть его электрогенерирующих мощностей. Любые перебои в этих поставках мгновенно сказываются на производстве электроэнергии, особенно в знойные летние месяцы, когда температура часто превышает 50°C, а спрос на кондиционирование резко возрастает.

Соглашение о туркменском газе задумывалось не только как мера экстренного снабжения, но и как часть более широкой стратегии по диверсификации энергетического импорта Ирака и снижению уязвимости к сбоям. Иракские официальные лица неоднократно подчеркивали, что туркменский газ остается одним из наиболее практичных вариантов, поскольку необходимая транзитная инфраструктура через Иран уже существует.

Значение для Туркменистана

Для Туркменистана данное соглашение полностью укладывается в рамки долгосрочной политики Ашхабада по диверсификации направлений экспорта газа. Обладая одними из крупнейших в мире запасов природного газа, страна стремится выйти за пределы своих традиционных рынков путем развития множества экспортных коридоров.

Проект с Ираком особенно важен, так как демонстрирует растущее использование Туркменистаном инновационных своп-схем для выхода на новых потребителей без строительства совершенно новых протяженных трубопроводов. Аналогичные механизмы ранее уже применялись в региональной торговле газом с соседними странами.

Дипломатические барьеры сохраняются

Несмотря на возобновившийся оптимизм, серьезные вызовы остаются. Предыдущие попытки запустить соглашение были фактически заблокированы из-за нежелания Вашингтона одобрять механизм, включающий иранский транзит и потенциально приносящий экономическую выгоду Тегерану. В прошлом (2025) году поступали сообщения о том, что согласие США так и не было получено, несмотря на активные лоббистские усилия со стороны Ирака.

В итоге будущее проекта будет зависеть не только от технических и коммерческих договоренностей между Ираком, Ираном и Туркменистаном, но и от общей геополитической обстановки и развития отношений между США и Ираном.

Для Ирака ставки высоки и требуют немедленных действий: обеспечение дополнительных поставок газа могло бы помочь смягчить хронический дефицит электроэнергии, который уже давно является одной из самых острых внутренних проблем страны. Для Туркменистана успешная реализация проекта станет еще одним шагом к расширению своего присутствия на региональных энергетических рынках и укреплению роли крупного поставщика природного газа за рамками традиционных экспортных маршрутов. /// nCa, 22 июня 2026 г.