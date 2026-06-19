Постоянный представитель Туркменистана при ООН выступил на конференции в Нью-Йорке

Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединенных Наций Вепа Хаджиев выступил на профильной конференции в Нью-Йорке, подчеркнув, что мир, справедливость и эффективно функционирующие институты являются важнейшими предпосылками для достижения Целей устойчивого развития.

Как сообщает THP, дипломат отметил, что стабильность и дееспособные государственные органы формируют тот фундамент, без которого невозможно достижение более широких глобальных целей. Опираясь на статус Туркменистана как постоянно нейтрального государства, В. Хаджиев особо выделил активное содействие страны превентивной дипломатии и её продуктивное партнерство с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Он также подчеркнул важность транспарентного управления в укреплении общественного доверия и обеспечении справедливого распределения экономических благ, сославшись на недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающую роль нейтралитета в обеспечении глобальной безопасности. В завершение своего выступления посол подтвердил приверженность Туркменистана углублению диалога со всеми международными партнерами в преддверии 2030 года. /// nCa, 19 июня 2026 г.