Иран и США подписали Меморандум о взаимопонимании для прекращения войны — Полный текст

Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки

Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки совместно и добросовестно согласились «___» ________ 2026 года в г. _________ о нижеследующем:

1. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками в нынешней войне при подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании объявляют о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и берут на себя обязательство впредь не предпринимать в отношении друг друга никаких враждебных действий, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы против друг друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и остальных статей.

2. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального срока в 60 дней. Этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон.

4. Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединённые Штаты снимут морскую блокаду и не допустят каких-либо вмешательств или препятствий, направленных против Исламской Республики Иран, а также в максимально возможный срок 30 дней полностью восстановят судоходство. Движение судов должно быть пропорционально объему морского трафика Исламской республики Иран до начала войны. Соединённые Штаты также берут на себя обязательство вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран незамедлительно примет меры для обеспечения возобновления в течение 30 дней движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в объемах, существовавших до войны, с учетом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин, чем займется Иран.

6. Соединённые Штаты совместно со своими региональными партнёрами обязуются разработать согласованный обеими сторонами комплексный план восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран, предусматривающий финансирование в размере не менее 300 млрд долларов. Механизм реализации этого плана, как части окончательного соглашения, будет выработан в течение 60 дней.

[ Страница 2 ]

7. Соединённые Штаты обязуются в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, прекратить все виды санкций, действующих в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные.

8. Исламская Республика Иран подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты договорились о том, что вопрос об обогащенном материале, а также все другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерной деятельностью, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение закрепит положения настоящей статьи.

9. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты согласились, что до заключения окончательного соглашения будет сохраняться статус-кво: Иран сохраняет текущие параметры своей ядерной программы, а Соединённые Штаты не будут вводить против Ирана новые санкции и усиливать своё военное присутствие в регионе.

10. Соединённые Штаты берут на себя обязательство, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения (waivers) на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и её производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские, страховые, транспортные и тому подобные.

11. Соединённые Штаты обязуются, что по мере продвижения переговоров к заключению окончательного соглашения, замороженные или ограниченные в обращении средства и активы Исламской Республики Иран будут разблокированы и полностью доступны. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основном счёте или переведены на другие счета, могут использоваться для любых окончательных выплат бенефициарам, определённых Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. Соединённые Штаты обязуются выдавать для этого все необходимые разрешения и лицензии.

12. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты договорились о создании механизма реализации, призванного обеспечить успешное выполнение Окончательного соглашения и соблюдение обязательств по нему в будущем.

[ Страница 3 ]

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и получения гарантий начала выполнения статей 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также продолжения реализации предусмотренных ими мер, Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты начнут переговоры по Окончательному соглашению исключительно в части оставшихся статей.

14. Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН обязательной к исполнению. /// nCa, 19 июня 2026 г. (текст предоставлен NPR)