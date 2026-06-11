В Туркменистане стартовал рабочий семинар Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP8) по оценке потребностей

Финансируемая Европейским Союзом Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии — Фаза 8 (CADAP 8), которая будет реализована Консорциумом под руководством Фонда международного и ибероамериканского управления и государственной политики (FIAP, Испания) совместно с Civipol (Франция) и УНП ООН, начала 9 июня 2026 года в Ашхабаде свой двухдневный рабочий семинар по оценке потребностей. Семинар, проходящий 9 и 10 июня, нацелен на определение рамок технического сотрудничества для новой фазы, охватывающей вопросы как предложения, так и спроса на наркотики посредством сбалансированного, научно обоснованного и ориентированного на права человека подхода.

Обзор мер по сокращению предложения и обеспечению безопасности (9 июня)

Сессия первого дня, прошедшая в отеле Арчабиль, была посвящена Компоненту 1: «Сокращение предложения». Данный компонент, реализуемый под руководством Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), оказывает поддержку странам Центральной Азии в противодействии незаконному обороту наркотиков. Повестка дня включала обзоры в области безопасности и сокращения предложения, представленные представителями УНП ООН и CIVIPOL.

В ходе дискуссий докладчики от Министерства иностранных дел Туркменистана (МИД), Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы подчеркнули, что программа CADAP остается краеугольным камнем стратегического сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Нациoнальные партнеры выделили ряд ключевых успехов предыдущей фазы CADAP, в том числе:

Ашхабадский молодежный форум 2025 года «Здоровье и устойчивое развитие как путь к миру».

«Здоровье и устойчивое развитие как путь к миру». Региональную конференцию 2024 года по укреплению потенциала общинных и пенитенциарных служб в области профилактики и лечения наркозависимости.

по укреплению потенциала общинных и пенитенциарных служб в области профилактики и лечения наркозависимости. Международную конференцию по вопросам употребления психоактивных веществ, укрепления мер по сокращению предложения и формирования национального экспертного потенциала в области профилактики, аддиктологии и лечения наркозависимости в Центральной Азии.

В своих выступлениях национальные партнеры твердо заявили, что рассчитывают на еще более плодотворное взаимодействие в рамках новой фазы программы.

В центре внимания — сокращение спроса и здравоохранение (10 июня)

10 июня семинар продолжил свою работу в бизнес-центре «Аркач», где рассматривался Компонент 2: «Сокращение спроса». Этот компонент, ориентированный на сферу здравоохранения и возглавляемый испанским фондом FIAP, направлен на снижение спроса и решение проблем, связанных с потреблением наркотиков в регионе. Сессия включала презентации координаторов Консорциума CADAP из FIAP и УНП ООН, а также диалоги с ключевыми национальными заинтересованными сторонами, такими как Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты населения, а также различные молодежные и женские организации.

О программе CADAP 8

Реализация программы CADAP 8 запланирована на период с февраля 2026 года по июль 2030 года с бюджетом в 18 миллионов евро. Ее основная цель — сокращение предложения и спроса на наркотики в Центральной Азии, что способствует укреплению региональной стабильности и повышению общественной безопасности. Программа реализуется Консорциумом под руководством FIIAPP (Испания) совместно с CIVIPOL (Франция) и УНП ООН. /// nCa, 11 июня 2026 г. (в сотрудничестве с CADAP-8)