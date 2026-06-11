В МИД Туркменистана состоялась встреча с новоназначенным Послом Финляндской Республики

10 июня 2026 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с новоназначенным Послом Финляндской Республики в Туркменистане (с резиденцией в г.Хельсинки) Марией Агре, которая вручила копии своих верительных грамот.

Туркменская сторона поздравила дипломата с назначением на ответственную должность и пожелала ей успехов в осуществлении дипломатической миссии, направленной на дальнейшее укрепление отношений между Туркменистаном и Финляндской Республикой.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Был отмечен взаимный интерес к расширению сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в том числе ЕС.

Стороны подчеркнули важность активизации контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также укрепления межпарламентских связей.

Посол Агре, в свою очередь, выразила готовность способствовать дальнейшему укреплению и углублению конструктивных отношений между Туркменистаном и Финляндской Республикой. /// nCa, 11 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)