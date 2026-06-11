ШОС исполняется 25 лет: расширение горизонтов от безопасности к устойчивому развитию

Чэнь Цзыци, корреспондент CGTN

Официальная эмблема Шанхайской организации сотрудничества, представленная на экспозиции в Циндао, Китай, 12 мая 2020 г. [Фото: VCG]

2026 год знаменует собой 25-летнюю годовщину создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Будучи одним из крупнейших в мире региональных объединений, ШОС охватывает страны на большей части территории Евразии, представляя почти половину мирового населения и обеспечивая около 25% мирового ВВП.

С момента своего основания в 2001 году организация планомерно расширяла сферу своего внимания за рамки вопросов безопасности, активно содействуя устойчивому развитию и повышению уровня жизни во всем регионе.

От модернизации ирригационных систем на засушливых сельскохозяйственных угодьях и обучения студентов практическим навыкам в «Мастерских Лу Баня» до расширения грузового и пассажирского сообщения — ШОС добилась ощутимых результатов в продвижении устойчивого развития.

Достижения в области сокращения бедности, профессионального образования и региональной взаимосвязанности наглядно демонстрируют, как государства-члены превращают сотрудничество в конкретные блага для своих сообществ, укрепляя как общее процветание, так и региональную интеграцию.

Сокращение масштабов бедности остается коллективным приоритетом для государств-членов ШОС. Поскольку страны региона стремятся повысить уровень жизни и обеспечить инклюзивный рост, обмен опытом в области развития становится все более важным направлением сотрудничества.

Китай стал первой развивающейся страной, выполнившей задачу ООН по сокращению бедности, причем с опережением графика на десять лет.

Бывший Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов связал этот успех с сочетанием устойчивого экономического роста, адресной политики по искоренению бедности, инвестиций в образование, технологических инноваций и защиты окружающей среды. Он также отметил, что опыт Китая предлагает ценные уроки для других стран ШОС, идущих к собственным целям развития.

На большей части пространства ШОС миллионы людей зависят от сельского хозяйства и смежных отраслей, что делает модернизацию аграрного сектора важнейшим условием роста доходов в сельской местности и содействия устойчивому развитию.

По словам Шерадила Бактыгулова, директора бишкекского Института мировой политики, устаревшие технологии ирригации и мелиорации земель остаются общей проблемой для многих стран Центральной Азии, ограничивая производительность сельского хозяйства и развитие сельских регионов.

Для решения этих проблем Китай делится современными сельскохозяйственными технологиями и практиками с государствами-членами ШОС. Ключевым направлением сотрудничества стало внедрение водосберегающего орошения.

В Узбекистане, где на долю сельского хозяйства приходится около 90% потребления воды в стране, повышение эффективности ирригации имеет особое значение. Несмотря на засушливый климат, водосберегающие системы орошения исторически охватывали лишь малую часть пахотных земель страны.

Благодаря сотрудничеству с Китаем Узбекистан в 2024 году внедрил технологию капельного орошения на 2 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Проект позволил повысить эффективность использования воды более чем на 40%, одновременно увеличив урожайность хлопка примерно на 30%.

Аналогичный прогресс наблюдается и в Кыргызстане. Проект по искоренению дефицита поливной воды, реализованный при поддержке Китая и завершенный в 2021 году, обеспечил доступ к воде для 11 100 гектаров пашни в Баткенской и Иссык-Кульской областях, что помогло примерно 20 000 фермеров увеличить объемы производства и укрепить свои хозяйства.

Помимо ирригации, еще одним важным направлением сельскохозяйственного сотрудничества стала селекция семян.

Пшеница является основной продовольственной культурой во многих государствах-членах ШОС. Тем не менее изменения климата, нехватка воды и угрозы болезней продолжают влиять на объемы производства. В Пакистане, к примеру, ржавчина растений остается одной из самых разрушительных угроз для урожая пшеницы.

С 2023 года китайские и пакистанские исследователи совместно работают над выведением новых сортов пшеницы путем внедрения устойчивых к ржавчине генетических признаков китайской пшеницы в местные пакистанские сорта. Новый штамм продемонстрировал высокую адаптивность к условиям северного Пакистана и повысил урожайность примерно на 9%.

Сотрудничество в области селекции семян также приносит результаты в Казахстане, крупнейшем производителе и экспортере пшеницы. По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), в 2024 году Казахстан экспортировал пшеницу на сумму 1,13 миллиарда долларов США, заняв 13-е место в списке крупнейших экспортеров пшеницы в мире.

Для дальнейшего наращивания производства китайские сельскохозяйственные эксперты совместно с местными фермерами внедрили новый сорт пшеницы в Северо-Казахстанской области — одном из главных регионов страны по выращиванию яровой пшеницы. С момента его внедрения урожайность пшеницы в этом районе выросла примерно на 28%.

Помимо агротехнологий, страны ШОС перенимают опыт комплексного подхода Китая к адресной помощи бедным слоям населения. Вместо применения универсальных шаблонов ключевой метод заключается в том, что местные органы власти определяют отрасли, которые соответствуют локальным ресурсам, условиям и рыночным возможностям, помогая сообществам создавать устойчивые источники дохода.

Этот подход сейчас адаптируется в Узбекистане. По сообщениям информагентства UZ Daily, проекты, смоделированные по китайскому образцу, развивают отрасли промышленности с учетом местной специфики. На 20 000 гектаров земли фермеры выращивают лекарственные и ориентированные на экспорт культуры, такие как шафран, лаванда и эфиромасличные растения, что создает новые рабочие места и приносит дополнительный доход сельским жителям.

Опираясь на успехи в сокращении бедности, образование становится следующим краеугольным камнем устойчивого развития. Как гласит пословица: «Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день; научи человека ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь».

Студенты осваивают практические навыки в «Мастерской Лу Баня» в Душанбе, столице Таджикистана, 17 апреля 2023 г. [Фото: VCG]

Чтобы обеспечить молодежь практическим багажом навыков для современного рынка труда, Китай создал около 10 «Мастерских Лу Баня» в восьми странах ШОС. Названные в честь Лу Баня, древнекитайского ремесленника и изобретателя, эти мастерские продвигают технические знания, инновации и практическое обучение.

В Пакистане в такой мастерской студентов обучают управлять беспилотниками для распыления пестицидов на сельскохозяйственных угодьях и в лесных массивах. В России студенты взаимодействуют с гуманоидными роботами, изучая программирование, робототехнику и технологии интеллектуального зондирования, что побуждает многих из них связывать карьеру с такими передовыми областями, как искусственный интеллект и высокотехнологичное производство.

К сентябрю 2025 года «Мастерские Лу Баня» предлагали обучение по 21 специальности; в них было зачислено около 150 000 студентов из таких стран ШОС, как Россия, Казахстан и Таджикистан.

Помимо профессиональной подготовки, мастерские помогают растить новое поколение квалифицированных рабочих и новаторов, поддерживая устойчивое развитие во всем регионе ШОС.

Первый состав грузового поезда «Китай-Европа» отправляется из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» в Циндао (Китай) в Самарканд (Узбекистан), 28 сентября 2022 г. [Фото: VCG]

Наряду с сокращением бедности и образованием, улучшение взаимосвязанности стало еще одной важной опорой устойчивого развития в рамках ШОС. Более эффективные транспортные, энергетические и торговые связи помогают государствам-членам укреплять экономические отношения, облегчать перемещение товаров и людей и открывать новые возможности для роста.

В сфере транспорта важную роль в активизации регионального экономического сотрудничества сыграла Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС», созданная в Циндао (Китай) в 2018 году. В 2025 году поездами в рамках грузовых железнодорожных перевозок «Китай-Европа», курсирующими из этой демонстрационной зоны в страны ШОС, было перевезено более 840 000 тонн грузов, что на 20,5% больше в годовом исчислении. Расширение железнодорожной сети помогло повысить эффективность торговли и углубить экономическую интеграцию в регионе.

Энергетическое сотрудничество между государствами-членами ШОС также продолжает расширяться. Трансграничные нефте- и газопроводы укрепили региональную энергетическую безопасность и способствовали более тесному экономическому взаимодействию.

В то же время все более важным направлением совместной работы становятся проекты в сфере зеленой энергетики. Ветропарк в Бухаре, крупнейший объект ветроэнергетики в Центральной Азии, в настоящее время обеспечивает около 7% потребностей Узбекистана в электроэнергии, одновременно сокращая выбросы углекислого газа примерно на 1,7 миллиона тонн ежегодно.

Руководствуясь «Шанхайским духом», который провозглашает взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию, ШОС росла и развивалась на протяжении последних 25 лет.

Она объединяет страны с различными политическими системами, культурами и уровнями экономического развития в рамках структуры, основанной на консенсусе и равноправном участии.

Через сотрудничество в области сокращения бедности, образования, транспортно-логистической взаимосвязанности и энергетики государства-члены ШОС превращают общие цели развития в реальные блага для своих граждан. Это доказывает, что присущий организации дух стабильности, равенства и взаимного сотрудничества трансформирует региональное партнерство в реальный практический прогресс. /// nCa, 11 июня 2026 г.