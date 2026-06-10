Волонтёрство существовало ещё до появления самого слова

История добровольца ООН из Туркменистана

Традиция Ёвар

Волонтёрство — не новое понятие для Туркменистана. Оно буквально вплетено в культурный код страны. На протяжении многих поколений сообщества практиковали Ёвар — древнюю традицию коллективной взаимопомощи, когда соседи собираются вместе, чтобы строить дома, очищать каналы или готовиться к праздникам — бескорыстно и от всего сердца.

На туркменском языке слово «мейлетинчи» означает «волонтёр». Но его значение гораздо глубже, чем просто помощь. Оно отражает идею о том, что сообщества становятся сильнее, когда люди поддерживают друг друга. Дух взаимопомощи живёт в стране и сегодня, но уже в новых формах.

Майя Исламова — доброволец ООН (ДООН), работающая с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане. Она занимает позицию Ассистента по визуализации данных. Цель ее работы состоит в том, чтобы из сложной информации создавать простые и содержательные визуальные материалы, которые поддерживают детей и семьи в Туркменистане.

Майя отмечает, что данные — это инструмент, способные менять жизни, а не просто цифры на экране. Особенно если представить информацию в понятной форме.

Волонтёр в душе

«Каждый день меня вдохновляет осознание того, что я являюсь частью действительно важной миссии. То, что я — единственный национальный доброволец ООН, делает этот опыт особенно уникальным».

В мире, где решения часто зависят от того, насколько ясно представлена информация, работа Майи помогает лучше понимать деятельность ЮНИСЕФ в Туркменистане.Как и многие важные истории, путь Майи в агенстве начался неожиданно. Одно пересланное письмо о новой добровольческой возможности открыло ей дверь к роли, которая изменила её жизнь.

Когда она подала заявку, Майя мало знала о работе Добровольцев ООН и их влиянии на сообщества. Но естественное желание помогать людям интуитивно связало её с миссией программы.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что моя мечта вносить вклад во что-то значимое постепенно воплощается через мою волонтёрскую деятельность», — делится Майя.

Искусство, которое передаёт смысл

Майя — художница, и для неё работа с данными и их креативная визуализация похожи на взгляд художника на чистый холст. Свою работу она начинает с простых набросков, а затем шаг за шагом превращает их в истории. Вскоре они становятся важными посланиями.

«Отдавая — растёшь»

Добровольческая возможность напрямую поддерживает деятельность ЮНИСЕФ в Туркменистане, направленную на улучшение жизни детей и молодёжи, продвижение доступного образования, поддержку раннего детского развития и создание более инклюзивных сообществ.

«Я верю, что данные способны стать поворотным моментом в чьей-то жизни», — говорит Майя.

Она считает волонтёрство двусторонним процессом: ты отдаёшь — и одновременно растёшь сам. В прошлом году ЮНИСЕФ запустил инициативу для детей с инвалидностью, представив теннис как инклюзивный вид спорта. Это была первая в стране программа по теннису на колясках, которая дала детям с физическими ограничениями возможность заниматься спортом, обрести уверенность в себе и почувствовать себя частью общества. По словам Майи, участие в этой программе стало одним из самых значимых моментов её волонтёрской деятельности.

«Видеть их радость и то, как они ставили перед собой цели — яркий пример того, какое влияние оказывает наша работа. Нет ничего более вдохновляющего, чем видеть счастье в глазах детей», — отмечает Майя Исламова, доброволец ООН при ЮНИСЕФ, продолжая традицию Ёвар в Туркменистане.

/// nCa, 10 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ДВ ООН)